Neues "Prison Break" bei RTL II kurz nach US-Start

Überraschung an der Serienfront von RTL II: Wie der Sender nun angekündigt hat, wird man die neue Staffel von "Prison Break" ab April zeigen. Erst wenige Tage zuvor startet die Serie in den USA. Zudem nimmt RTL II "The Last Ship" als Free-TV-Premiere ins Programm.

Derzeit zeigt RTL II am Samstag "Game of Thrones", ab der nächsten Woche ist davon die neue sechste Staffel zu sehen. Wenn der Sender Anfang April alle Folgen gezeigt hat, wird man auch weiterhin auf Serien setzen. Und dabei kann der Sender auf ein ganz besonderes Format zurückgreifen: "Prison Break". Die fünfte Staffel der Serie, die im Jahr 2009 nach vier Durchläufen eigentlich eingestellt wurde, ist ab dem 8. April immer samstags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zu sehen.





RTL II zeigt die neuen Folgen von "Prison Break" damit nur wenige Tage nach der Premiere in den USA, auch dort geht es erst am 4. April los. Das ist durchaus ein schöner Erfolg für den Sender, der derzeit an den ein oder anderen Stellen mit Quotenproblemen zu kämpfen hat. Die neun frischen Folgen knüpfen an die Handlungen der ersten vier Staffeln an. Einige Schauspieler des Original-Casts kehren zurück, die Serie soll aber auch Zuschauer ohne "Prison Break"-Erfahrung ansprechen. Julian Krietsch, Bereichsleiter Programmplanung RTL II, sagt: "Mit dem fast zeitgleichen Start von 'Prison Break' in den USA und bei RTL II ist uns ein besonderer Deal mit Twentieth Century Fox International Television, Inc. gelungen. Damit stärkt RTL II seinen Stellenwert als attraktive Adresse für Premiumserien. Wir freuen uns, unseren Zuschauern ein solches Programm-Highlight bieten zu können."

Und darum geht es in den neuen Folgen von "Prison Break": Um ihren totgeglaubten Gefährten Michael Scofield (Wentworth Miller) aus einem brutalen Gefängnis im Jemen zu befreien, schmieden sein Bruder Lincoln Burrows (Dominic Purcell), seine Ex-Frau Sara (Sarah Wayne Callies), und seine alten Weggefährten Sucre und C-Note (Amaury Nolasco, Rockmond Dunbar) einen hochgefährlichen Plan. Neben der Ausstrahlung im klassischen TV sind die jeweiligen Folgen gleichzeitig auch bei RTL II You zu sehen, danach stehen sie für jeweils 30 Tage bei TV Now zum Abruf bereit.

Neben "Prison Break" kann RTL II ab dem 8. April aber noch mit einer weiteren, vergleichsweise neuen Serie aufwarten. Ab 21:15 Uhr zeigt der Sender nämlich immer zwei Folgen von "The Last Ship", das von Michael Bay produziert wurde. Im Anschluss daran zeigt der Sender wie gehabt alte Folgen von "The Walking Dead" - die Zombieserie ist ab Ende März noch einmal von Anfang bei RTL II zu sehen (DWDL.de berichtete).

"The Last Ship" beruht auf dem gleichnamigen postapokalyptischen Roman von William Brinkley aus dem Jahr 1988: Eine weltweite Virus-Erkrankung hat 80 Prozent der Erdbevölkerung ausgelöscht. Die Welt ist aus den Angeln gehoben, unter den Überlebenden herrscht Chaos. Regierungen existieren nicht mehr, Krieg und Zerstörung haben die Erde verwüstet. Unter diesen Vorzeichen geben Tom Chandler (Eric Dane, "Grey's Anatomy"), der Kapitän des amerikanischen Zerstörers USS Nathan James, und seine Crew alles, um die Biologin Dr. Rachel Scott (Rhona Mitra, "Doomsday", "Boston Legal") bei der Suche nach einem Heilmittel zu unterstützen und die Menschheit vor dem Untergang zu retten. "The Last Ship" bringt es bereits auf drei Staffeln und insgesamt 36 Episoden.