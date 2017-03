HSE24 will seine Produkte in Golfstaaten verkaufen

Die HSE24 Group hat mit der arabischen Mediengruppe Middle East Broadcasting Center (MBC) eine Joint-Venture-Vereinbarung geschlossen. Etablieren will man ein neues Homeshopping-Unternehmen mit Sitz in Dubai. Zielgruppe sind arabische Frauen.

Der Teleshopping-Sender HSE24 expandiert in Richtung Naher Osten: Mit dem arabischen Medienunternehmen MBC hat die HSE24 Group nun eine Joint-Venture-Vereinbarung geschlossen. Das heißt konkret: Beide Unternehmen wollen ein gemeinsames Homeshopping-Unternehmen aufbauen, das dann vor allem in den GCC-Ländern agiert. Firmensitz der neuen Gesellschaft ist in Dubai, zunächst will man sich nur auf den Aufbau der Zentrale und um Logistik und TV-Produktion am Hauptsitz kümmern. Noch in diesem Jahr soll es losgehen, zunächst in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Später sollen weitere GCC-Staaten wie Kuwait, Bahrain, Katar und Oman hinzukommen.

HSE24 wird an der neu gegründeten Gesellschaft 65 Prozent halten, MBC wird sich mit den restlichen 35 Prozent beteiligten. Der Fokus des Joint Ventures liegt auf dem Vertrieb von Mode, Beauty und Schmuck für den arabischen Markt. Dabei will man sich am bekannten Homeshopping-Konzept von HSE24 orientieren, geplant sind ein TV-Sender sowie ein Online-Shop und Angebote zum Mobile Commerce. Zielgruppe sind arabische Frauen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren.

"Mit Gründung des Gemeinschaftsunternehmens setzen wir unseren internationalen Wachstumskurs konsequent weiter fort", sagt Sonja Piller, CEO von HSE24. "Der Nahe Osten ist eine außerordentlich attraktive Wachstumsregion mit großem Marktpotenzial und einer sehr konsumfreudigen Klientel. Die MBC Group ist ein starker Partner, der unsere Homeshopping-Expertise perfekt ergänzt, um vor Ort ein multimediales Handelshaus zu etablieren. Das Unternehmen verfügt als die führende arabische Mediengruppe über umfassende Kenntnis der lokalen Märkte, ein hervorragendes Partnernetzwerk und bringt langjährige Erfahrung bei der Einführung und Vermarktung von Mediengütern in der GCC- und MENA-Region mit."