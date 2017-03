Casting-Agentur gehackt: FameOnMe-Seite offline

© FameOnMe

Die Webseite der Casting-Agentur FameOnMe ist gehackt worden und daher schon seit einigen Tagen offline. Während die Arbeit des Unternehmens normal weiter läuft, wird man von einem Unbekannten erpresst. Die Ermittlungen der Polizei haben begonnen.

"Wir haben leider keine schöne Nachricht." Mit diesen Worten haben sich die Geschäftsführer der Casting-Agentur FameOnMe am Montag an ihre Kunden gewandt. In einer langen Mail erklären Andreas Donat und Giuseppe Gennaro, dass man am 22. Februar gehackt wurde: Ein unbekannter Täter habe sich Zugriff auf die internen Daten verschafft. Um weitere Angriffe auszuschließen, wurde die Webseite vorübergehend offline genommen. Das Tagesgeschäft läuft nun ganz normal weiter - nur eben vorerst ohne die Webseite, betont Donat im Gespräch mit DWDL.de.

Der Hacker hat sich mittlerweile auch bei FameOnMe gemeldet und Forderungen gestellt und mit einer Veröffentlichung der von ihm erbeuteten Daten gedroht. Laut FameOnMe hat die Polizei bereits die Ermittlungen aufgenommen. Die Geschäftsführer sind aber durchaus auch bereit, auf die Forderungen des Erpressers einzugehen - "um mögliche Schäden aufgrund des unerlaubten Zugriffs abzuwenden". Man sei dazu in Gesprächen mit Experten.

FameOnMe kann derzeit noch keine Angabe darüber machen, welche Daten und in welchem Umfang diese geklaut wurden. Möglich ist es aber, dass Daten wie Name, Geburtstag, Anschrift, Kontaktdaten und Körperdaten (Größe, Gewicht etc.) geklaut wurden. Die Passwörter der FameOnMe-Kunden sind verschlüsselt gespeichert und eher nicht von dem Hack betroffen - doch auch hier rät die Agentur den Usern, sich ein neues Kennwort zu überlegen. Bankdaten wurden nicht gestohlen. Gleichzeitig ruft die Agentur seine Kunden dazu auf, wachsam zu sein, von welchem Empfängern sie Mails erhalten - diese könnten gefälscht sein.

FameOnMe kümmert sich bei vielen TV-Produktionen um das Casting passender Kandidaten und Laienschauspieler. So war die Agentur unter anderem verantwortlich für das Casting der Teilnehmer der neuen RTL-II-Show "Ich liebe einen Promi" und der neuen ZDFneo-Trödelshow "Clever abgestaubt" mit Steven Gätjen. Auch für die BR-Snapchatsoap "iam.serafina", die inzwischen ja gar keine reine Snapchatsoap mehr ist, hat FameOnMe nach Darstellern gesucht.