Alles für "Schildkröte": Dittsche zieht's aufs Land

Nach seinem Tod gerät "Schildkröte" Franz Jarnach bei "Dittsche" nicht in Vergessenheit. Für die in dieser Woche geplante Folge ist eine weitere Hommage geplant - dafür will Dittsche den Heimwerker Fynn Kliemann besuchen.

"Ich glaube, es ist etwas von Kröti, von seiner Persönlichkeit, auf die Schildkröte übergeperlt." So rührend sprach Olli Dittrich in seiner Paraderolle als Dittsche in der vergangenen Woche am Ende der vergangenen Sendung über den kürzlich verstorbenen "Schildkröte"-Darsteller Franz Jarnach. Seither fragen sich viele Fans, ob der "Krötenmann" tatsächlich eine lebende Schildkröte hinterlassen hat.

Eine Antwort darauf sowie auf die Frage, wo die echte Schildkröte in Zukunft wohnen wird, könnte es in der nächsten Folge der WDR-Reihe geben, die nach Angaben des Senders eine besondere werden soll. Dittsche fährt darin aufs Land, um den mit seinem YouTube-Kanal erfolgreichen Heimwerker-Experten Fynn Kliemann zu besuchen und gemeinsam mit ihm ein Terrarium zu bauen. Ein kurzer Clip gibt bereits einen Vorgeschmack auf das Aufeinandertreffen.





Der Hamburger Schauspieler und Musiker Franz Jarnach hatte bei "Dittsche" seit 2004 den wortkargen Imbissgast "Schildkröte" gespielt. Im Januar war er im Alter von 72 Jahren gestorben.