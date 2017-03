Sat.1 produziert neue Show mit Yanar und Frier

© Sat.1

Bei Sat.1 bleibt man im Show-Bereich in diesem Jahr weiterhin experimentierfreudig. Endemol Shine Germany produziert nun das neue Format "Das gibt's doch gar nicht", das wohl am wieder eingeführten "Fun-Freitag" zu sehen sein dürfte.

Gleich zwei Show-Abende versucht Sat.1 in diesem Jahr zu füllen und produziert dafür so viele Show-Formate wie lange nicht mehr. Für den "Fun-Freitag" ist nun schon das nächste unterwegs: Anfang April wird in Köln das neue Format "Das gibt's doch gar nicht!" produziert, eine Eigenentwicklung von Endemol Shine Germany. Einen Sendetermin gibt's noch nicht.

Zwei prominente Rateteams treten in der Sendung gegeneinander an. Diesen werden neuartige und skurrile Erfindungen präsentiert. Dabei gilt es, den Sinn der Erfindung zu erraten - und untergemischte Fälschungen zu erkennen. Während der Moderator oder die Moderatorin der Show noch nicht bekannt ist, stehen zwei andere Personalien fest: Die beiden Teams werden von Kaya Yanar und Caroline Frier angeführt. Kaya Yanar kehrt damit zu seinem alten Sender Sat.1 zurück, nachdem er zuletzt bei RTL zu sehen war. "Geht's noch?! Kayas Woche" wurde dort allerdings bereits Mitte 2015 eingestellt.