"Game of Thrones" geht bei Sky Mitte Juli weiter

© HBO

HBO hat am späten Donnerstagabend deutscher Zeit das Startdatum der siebten Staffel von "Game of Thrones" verraten. Mitte Juli geht die Serie weiter, die dann auch direkt in Deutschland bei Sky zu sehen sein wird. Es ist die vorletzte Staffel von "Game of Thrones".

Aus der Bekanntgabe des Startdatums der siebten Staffel von "Game of Thrones" hat HBO ein großes Geheimnis gemacht. Am Donnerstagabend deutscher Zeit ging man mit einem Stream bei Facebook live on Air - zu sehen bekamen die Zuschauer aber nur einen Eisblock. Dieser schmolz unter einem Feuer immer weiter ab, bis schließlich das Datum im Eisblock enthüllt wurde: Es war der 16. Juli 2017.

An diesem Tag startet "Game of Thrones" in die siebte und vorletzte Staffel. Anders als vor vorherigen Staffeln wird der siebte Durchlauf nur sieben Episoden umfassen, die finale achte Staffel soll nur sechs Folgen beinhalten. Doch zurück zu den neuen Folgen, die ab dem 16. Juli auch in Deutschland zu sehen sein werden. Zeitgleich zur US-Ausstrahlung werden die neuen Folgen auch bei Sky auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket laufen. Wenige Stunden später, am Montagabend, zeigt Sky die Folgen linear bei Sky Atlantic HD.

Marcus Ammon, Senior Vice President Fiction und Entertainment bei Sky Deutschland, sagt: "In diesem Jahr ist Sky in Deutschland und Österreich wieder 'The Home of Game of Thrones'. Frühaufsteher sollten am 16. Juli zwischen drei und vier Uhr in der Nacht auf Montag den Wecker stellen, um die neuesten Entwicklungen von Daenerys, Sansa, Arya, Jon und Tyrion zu erleben - wahlweise auf Deutsch oder im Original. Wir bei Sky sind schon sehr gespannt auf die neuen Episoden und können es selbst kaum erwarten unsere Helden wieder zu sehen."

Wer inhaltlich bei "Game of Thrones" noch nicht ganz so weit ist, kann die sechste Staffel ab dem kommenden Samstag im Free-TV sehen. RTL II zeigt dann immer ab 20:15 Uhr die zehn Folgen der Staffel im Doppelpack. Im Anschluss daran probiert sich der Sender an der Zombieserie "Fear the Walking Dead", die damit in Deutschland Free-TV-Premiere feiert.