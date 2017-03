CBS bestellt "The Big Bang Theory"-Prequel

© Warner Bros. Television

Worüber in den vergangenen Wochen und Monaten schon viel gemunkelt wurde, ist nun endlich offiziell: CBS hat mit "Young Sheldon" das erste Prequel von "The Big Bang Theory" bestellt. Auch Jim Parsons wird an der neuen Serie mitwirken.

Jetzt ist es endlich fix: "The Big Bang Theory" erhält einen Ableger. CBS hat nun auch ganz offiziell bestätigt, das Prequel "Young Sheldon" bestellt zu haben. In der Serie geht es, der Name lässt es schon vermuten, um den jungen Sheldon Cooper und dessen Kindheit in Texas. Als Sheldon hat CBS Iain Armitage verpflichtet, darüber war bereits Anfang des Monats spekuliert worden (DWDL.de berichtete).

Ebenfalls bestätigt ist, dass Zoe Perry die Mutter des jungen Sheldon spielen wird. Sie ist die Tochter von Laurie Metcalf, die bei "The Big Bang Theory" den Part von Mary Cooper inne hat. Aber auch Jim Parsons wird an "Young Sheldon" mitwirken. Der Original-Sheldon fungiert als Executive Producer und wird zudem als Sprecher agieren, der die Geschichte aus dem Off erzählt. Hinter der Kamera ebenfalls mit dabei sind Chuck Lorre, Steve Molaro und Todd Spiewak.