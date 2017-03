13th Street klingt ab sofort nach Hans Zimmer

© 13th Street

Der im Pay-TV empfangbare Crime-Sender legt sich ein erstmals eine akustische Markenidentität zu und baut dabei auf die Erfahrung von Hans Zimmer, der bereits für zahlreiche Hollywood-Produktionen Musik und Soundtracks komponierte.

Ab sofort präsentierte sich der Pay-TV-Sender 13th Street in überarbeitetem Look - und setzt dabei auf die Unterstützung des bekannten Komponisten Hans Zimmer. Der Oscar-Preisträger konnte nämlich für die Produktion des Soundtracks für den Sendermarken-Relaunch gewonnen werden. Der optische und konzeptionelle Relaunch entstand demnach in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Red Bee sowie der von Hans Zimmer gegründeten und geführten Produktionsfirma Bleeding Fingers.

"13th Street ist neben unserem hauseigenen Sender Syfy einer der erfolgreichsten Pay TV-Sender in Deutschland. Das neue Konzept emotionalisiert nicht nur die Sendermarke und macht Thrill und Crime für den Zuschauer erlebbarer, sondern kleidet den hochwertigen Content des Senders auch in einem angemessenen Design-Gewand", so Katharina Behrends, Geschäftsführerin von NBCUniversal International Networks Deutschland, über den Relaunch von 13th Street.

Relaunch von 13th Street (1 Videos)

Im Zuge der Veränderungen führt der zu NBCUniversal gehörende Sender außerdem einen neuen Claim ein: Er lautet fortan "Made of Thrill". Neben Deutschland bekommt 13th Street auch in Frankreich und Spanien den Relaunch verpasst. Nach Abschluss des Roll Outs im Juni 2017 soll das neue Design im gesamten Sendegebiet in Europa und Australien etabliert werden.

Und ganz nebenbei wird auch der hauseigene Filmpreis "Shocking Short Award" an die neue Markenidentität von 13th Street gekoppelt und künftig unter dem neuen Titel "13th Street Shocking Short" ausgeschrieben und verliehen.