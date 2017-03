"Night Manager" soll weitergehen, neue Serie mit HBO

"The Night Manager" galt bereits als beendet, nun hat Regisseurin Susanne Bier aber doch eine Fortsetzung in Aussicht gestellt. Außerdem: Die BBC macht ein neues Drama mit HBO, ITV will "Dancing on Ice" wohl wiederbeleben und die TV Licence steigt.

"The Night Manager" war im Frühjahr nicht nur ein Hit beim Publikum, sondern kam auch bei den Kritikern gut an. Nur: Eine Fortsetzung sollte es nicht geben, hieß es noch im April vergangenen Jahres seitens des Hauptdarstellers Tom Hiddleston. Er kenne zwar die zahlreichen Spekulationen um eine Fortsetzung, aber keine davon sei war, die Story sei bereits zu Ende erzählt, hieß es damals. Und doch gab es auch über das Jahr hinweg immer wieder eben diese Spekulationen und das offenbar aus gutem Grunde: Es soll nämlich doch weitergehen, wie die zuständige Regisseurin Susanne Bier nun verriet. Alle Beteiligten wollen unbedingt eine zweite Staffel machen, sagte sie gegenüber "Broadcast", allerdings auch mit einer nachvollziehbaren Einschränkung: Eine zweite Staffel soll keinesfalls schwächer als die erste sein. Daher wird eine Fortsetzung noch etwas länger dauern; wann es nämlich so weit ist, wisse noch niemand. Aber: Die Drehbücher werden laut Bier bereits langsam entwickelt. In Deutschland lief "The Night Manager" im ZDF und bei Amazon.



© BBC

Diehat drei neue Serienprojekte angekündigt, für die sie mit großen internationalen Partnern zusammenarbeiten wird. Bei der ersten Serie,, handelt es sich um eine, für die beide Sender die für "Happy Valles" bereits mit einem BAFTA-prämierte Drehbuchautorin Sally Wainwright gewinnen konnten. "Shibden Hall" spielt in West Yorkshire und nimmt die Zuschauer in acht Folgen mit auf eine Reise ins Jahr 1832 und h, die gerne als erste moderne Lesbe bezeichnet wird. Lister kehrt in der Produktion nach jahrelangen Reisen nach Halifax zurück, um das Schicksal des Familiensitzes abzuwenden und zu heiraten – ihr Glück sieht sie aber dabei wie eingangs erwähnt nicht bei einem Mann. Gedreht wird "Shibden Hall" im kommenden Jahr in Yorkshire.



© Netflix

Für die anderen beiden angekündigten Serien. Beide setzen den Fall der Stadt Troja in einer Serie um und taufen das Projekt passenderweise. In der Serie geht es um den trojanischen Krieg und die Liebesaffäre zwischen Paris und Helen. Das Drehbuch kommt von David Farr, der auch bereits an "The Night Manager" beteiligt war, während Owen Harris die Serie drehen wird. Dieund handelt von der Strafverfolgung internationaler Kriegsverbrechen und allen Problemen persönlicher, politischer und rechtlicher Art, die diese mit sich bringen. Hier stammen die Bücher von Hugo Blick, der zuvor für "The Honourable Woman" tätig war. Alleine bei Netflix wirdgemeinsam mit seinem Vater nach Südostasien reisen.



© ITV

Beispielt man derzeit mit dem Gedanken, einer erst vor drei Jahren eingestellten Show wieder neues Leben einzuhauchen. Dabei handelt es sich um, das zuletzt mit einer All-Stars-Staffel noch rund fünf Millionen Zuschauer hatte. Der neue ITV-Boss Kevin Lygo soll die Einstellung der Show für einen Fehler gehalten haben, heißt es in britischen Medienberichten. Gestützt wird die These eines Revivals von einem. "Good Morning Britain" zwitscherte das. Ganz so fix sollte dies aber wohl noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen: Der Tweet existiert mittlerweile nicht mehr und wurde gelöscht. Unterdessen hat die, der als Nachfolger für den "Bake Off" gehandelt wird, präsentiert. In der Sendung sollen Amateure gemeinsam mit ihrer Familie Gerichte zaubern, welche dann von einer Jury bewertet werden. Und diese steht nun fest: Mit dabei ist unter anderem, die vor anderthalb Jahren den "Bake Off" gewann und sich in die Herzen der Zuschauer backte. Wer jetzt hoffte, dass auch Mary Berry dabei sein wird, muss leider enttäuscht werden. Die übrigen Juroren sind nämlich die Fernsehköche Giorgio Locatelli und Rosemary Shrager. Moderiert wird "The Big Family Cooking Showdown" von Zoe Ball.



© ITV

An der Comedyfront hat ITV derweil eineund das nur einen Tag nach dem Start der neunten Staffel. Im kommenden Jahr wird "Benidorm" somit bereits in die zehnte Staffel starten. Trotzdem ist beim Privatsender natürlich auch noch Platz für neue Ware. Die hat man mitangekündigt, einer. Beide spielen in der Produktion ein Ehepaar, das dem stressigen Stadtleben entkommen möchte und aufs Land zieht. Zwar haben sie sich über Lifestyle-Magazine bereits auf das Leben dort vorbereitet, die möglichen Probleme haben sie aber nicht bedacht. So ziehen sie beispielsweise in eine Region, in der es kein vernünftiges Internetsignal gibt, dafür wird ihr neues Haus regelmäßig von Hochwasser heimgesucht. Geld für einen neuerlichen Wechsel des Wohnsitzes ist nun allerdings nicht mehr vorhanden, sodass sie sich mit der Situation irgendwie anfreunden müssen. Dee spielt nicht nur, sondern schreibt gemeinsam mit Pete Sinclair auch das Drehbuch. Wann "Bad Move" läuft, ist noch nicht entschieden. Anders sieht es bei deraus. ITV hat eine, die mit sechs Folgen zurückkehren soll. Womöglich ist das dann aber auch schon die letzte Staffel: Schauspielerin Nicola Walker erzählte bei "Digital Spy" im Februar, dass Autor Chris Lang "Unforgotten" nicht als langlaufende Serie betrachten möchte.



© ITV

Die erste ITV-Staffel vonist noch gar nicht rum, klar ist allerdings schon jetzt, dass die Castingshow auch im kommenden Jahr wieder fortgesetzt werden soll. Gesichert ist dabei bereits der Verbleib mindestens eines Coaches:, der bereits zu BBC-Zeiten an der Castingshow teilnahm,, wie ein Sprecher des Senders gegenüber "Digital Spy" bestätigte. Außerdem wird er, das war bereits bekannt, auch bei "The Voice Kids" dabei sein., der einst von der BBC aus der Sendung geschmissen wurde und beim Wechsel zu ITV wieder als Coach zu "The Voice UK" hinzustieß. Laut "The Sun" vom Wochenende sei bereits entschieden gewesen, dass Jones in der neuen Staffel nicht mehr dabei sein mag. Bei ITV sieht man das anders: "Tom hat keinen Wunsch ausgedrückt, die Sendung zu verlassen", sagte ein Sprecher und verwies darauf, dass alle Parteien ihn im neuen Jahr gerne wieder zurückkehren sehen wollen. Gedreht wird bereits in diesem Monat vor Ort im spanischen Benidorm. Bei ITV2 meldet sich unterdessen in Kürzezurück. Die skurrile Comedyshow wird am 23. März in die neue Staffel starten. Die erste Ausgabe wirdgesendet.



© neo.n / photocase.com

Die Briten müssen demnächst mehr für den Fernsehempfang zahlen: Die, die in Großbritannien über die TV Licence eingezogen werden,. Eine deutliche Erhöhung ist es aber letztlich trotzdem nicht:. Für Festlegung der Höhe ist alleine die Regierung verantwortlich. Diese hatte im vergangenen Jahr bereits angekündigt, die TV Licence im Vergleich zur Inflation der vergangenen fünf Jahre anheben zu wollen. Der neue Preis gilt ab dem 1. April. Bereits zuvor wurde das sogenannte iPlayer-Schlupfloch geschlossen. Zahlen muss seit dem Spätsommer auch, wer keinen Fernseher besitzt, sondern über das Internet fernsieht. Die aktuelle Erhöhung betrifft übrigens auch reine Schwarz-Weiß-Fernseher, die einige Haushalte auch heute noch benutzen. Hier geht es um 50 Pence auf 49,50 Pfund nach oben.