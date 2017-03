So kümmern sich Medienkonzerne um die Weiterbildung

© Flickr/abchuell

Ist man in einem Unternehmen angekommen, geht der eigene Entwicklungsprozess erst so richtig los. Viele Medienkonzerne locken deshalb mit unterschiedlichen Weiterbildungsangeboten. DWDL.de hat sich umgehört, worauf die Unternehmen Wert legen.

Eine Befragung von 300 Personalverantwortlichen hat im vergangenen Jahr ergeben, dass 75 Prozent der Befragten glauben, dass der Bedarf an Weiterbildungsangeboten in den kommenden Jahren stark bis äußerst stark steigen wird. Grund dafür ist vor allem die Digitalisierung. Diesem Trend kann sich auch die Medienbranche nicht entziehen, wo schon heute viele Konzerne ein umfassendes Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen anbieten.





Sky etwa setzt auf ein ganz spezielles Förderungsprogramm für Frauen. Women@Sky ist ein Mentoren-Programm für weibliche Führungskräfte und besteht aus verschiedenen Modulen wie etwa Veranstaltungen an der TUM School of Management, diversen Schulungen sowie Netzwerk- und Abendveranstaltungen. "Jede von ihnen wird durch einen Mentor aus dem oberen oder obersten Management betreut. Bisher haben 50 weibliche Führungskräfte an dem Programm teilgenommen", sagt Gitta Blatt, Executive Vice President HR & Organisation, Sky Deutschland. Das Programm ist jeweils auf ein Jahr angelegt.



ProSiebenSat.1 hat im vergangenen Jahr 3,3 Millionen Euro in Aus- und Weiterbildungsprogramme investiert. Diese Summe hat der Medienkonzern am Donnerstag bei der Veröffentlichung seines Geschäftsberichts bekanntgegeben. Ein Großteil des Geldes fließt in die ProSiebenSat.1 Academy, die sich besonders auf digitale Themen konzentriert. "Wir haben spezielle Trainings konzipiert, damit unsere Mitarbeiter die Bedeutung digitaler Trends und aktueller Technologien für unsere Branche einschätzen können. Das ist die Grundlage, um neue Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln", sagt Sandra Mühlhause, Senior Vice President Recruiting bei ProSiebenSat.1.

Rund 6.000 Mitarbeiter haben die Angebote der Academy 2016 in Anspruch genommen. Daneben gibt es auch kleinere Lernangebote wie das sogenannte "Lunch & Learn". Dabei bekommen die Mitarbeiter in ihrer Mittagspause Einblicke in andere Bereiche des Konzerns. "Diese Veranstaltungen dauern eineinhalb bis zwei Stunden, es gibt etwas zu essen und unsere Mitarbeiter können sich in lockerer Atmosphäre über neueste Entwicklungen informieren."



Und auch bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es diverse Weiterbildungsangebote. Diese stehen sowohl den festen, als auch den freien Mitarbeitern offen, betont Frank-Thomas Suppee, Leiter des MDR-BildungsCentrums. Jährlich verzeichne man etwa 3.500 Teilnehmer. Das Fort- und Weiterbildungsprogramm wird zu Beginn eines Jahres herausgegeben und beruht auf Zielsetzungen der Geschäftsführung, aber auch auf der Nachfrage der Mitarbeiter. Beim MDR greift man dabei auch auf externe Fortbildungsunternehmen zurück. "Derzeit prüft der MDR, bei welchen Themen und Zielgruppen er sein E-Learning-Angebot erweitern kann bzw. vorhandene Präsenzangebote um E-Learning ergänzt", sagt Suppee.

Beim BR reicht das Angebot von Kommunikationsseminaren über fachliche Kurse (z.B. über Social Media) bis hin zu Teamentwicklungsworkshops. Dabei werde es immer wichtiger, ein individuelles Programm zusammen zu stellen, sagt Monika Rapp, Leiterin der Hauptabteilung Personal, Honorare und Lizenzen des BR. "Alle Mitarbeiter sollen und können an Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen", sagt sie. "Wer es gewöhnt ist, sich permanent weiterzubilden, zeigt auch in einer späteren Berufsphase eine größere Veränderungs- und Lernbereitschaft." Dabei habe man vor allem die Mitarbeiter im Blick, deren Tätigkeiten sich künftig verändern werden.

Doch welche Kenntnisse und Fähigkeiten werden in Zukunft wichtig sein? Discovery-Managerin Bettina Sander glaubt, dass vor allem die soziale Komponente eine tragendere Rolle spielen wird. "Damit sind Empathie und Teamfähigkeit gemeint. In diesem Kontext sollte Teamfähigkeit als wirkliche Teamarbeit, bei der sich die Personen gegenseitig austauschen und Feedback geben, angesehen werden." Darüber hinaus seien Selbstmotivation, gute Kommunikation und Eigenverantwortung wichtige Eigenschaften. Mediengruppe RTL-Personalchef Rauser sagt, alle Mitarbeiter bräuchten in Zukunft Kenntnisse im Managen von Veränderungen - nicht nur Führungskräfte. "Des Weiteren bedingt ein stärker vernetztes Arbeiten über die Grenzen der eigenen Redaktion oder Abteilung hinaus, die Kompetenz sich selbst proaktiv in Arbeitsprozesse einzubringen und in interdisziplinären Teams eigenverantwortlich zu arbeiten." Und all das versuchen die Unternehmen ihren Mitarbeitern schon heute via Weiterbildung anzueignen.