"Domian" verabschiedet sich mit starken Quoten

Die letzte "Domian"-Ausgabe hat bundesweit immerhin fast 400.000 Nachtschwärmer zum WDR gelockt. Das waren deutlich mehr als gewohnt. Erfolgreich war der Sender zuvor schon mit der Suche nach dem "besten Chor im Westen".

Ein letztes Mal talkte Jürgen Domian in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinen Zuschauern. Das Interesse daran war trotz später Stunde groß, denn mit im Schnitt 380.000 Zuschauern verzeichnete die Kult-Sendung im WDR Fernsehen einen hervorragenden Marktanteil von 5,6 Prozent, was gut dem Doppelten des Senderschnitts entspricht. Zugleich waren deutlich mehr Menschen dabei als für gewöhnlich. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor hatten 160.000 Zuschauer eingeschaltet, am Tag zuvor waren es 210.000 Zuschauer gewesen.

Gefragt war "Domian" allerdings auch beim jungen Publikum: Dort kam der Nachttalk zum Abschied mit 70.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren immerhin auf einen Marktanteil von 2,3 Prozent. Betrachtet man ausschließlich den Westen, dann lag der Marktanteil der Sendung übrigens sogar bei 8,3 Prozent. Im Vorfeld hatte bereits die Dokumentation "Domian - Interview mit dem Tod" für recht gute Quoten gesorgt: Immerhin 320.000 Zuschauer schalteten bundesweit ein und bescherten dem WDR somit einen Marktanteil von 2,7 Prozent - mit Beginn der letzten Ausgabe kamen danach somit also noch einige Fans hinzu.

Zufrieden kann man beim WDR unterdessen auch mit den Quoten seiner Castingshow "Der beste Chor im Westen" sein, deren Finale am Freitagabend zu sehen war. 690.000 Zuschauer schalteten bundesweit ein, um die von Marco Schreyl und Catherine Vogel präsentierte Sendung zu sehen. Bei der anschließenden Entscheidung schnellte die Reichweite sogar auf 1,19 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil auf überzeugende 4,2 Prozent anzog. Im Westen belief sich der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt sogar auf richtig starke 11,8 Prozent.

Der anschließende "Kölner Treff" kam dagegen nicht ganz an, schaffte aber immerhin noch gute 9,4 Prozent bei bundesweit 730.000 Zuschauern. Damit lag der WDR-Talk aber hinter der MDR-Show "Riverboat", die ab 22:00 Uhr von 860.000 Zuschauern gesehen wurde. Die "NDR Talk Show" wollten sogar 990.000 Menschen sehen.