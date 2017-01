"Tatort" und Pilcher spielen in eigener Liga

© WDR

Der "Tatort" hat am Sonntag mal wieder den unumstrittenen Tagessieg eingefahren und setzte sich auch bei den jungen Zuschauern an die Spitze der Quotencharts. Doch auch "Rosamunde Pilcher" erreichte im ZDF richtig gute Werte.

8,33 Millionen Menschen haben sich am Sonntag den neuesten "Tatort" im Ersten angesehen, für den Sender bedeutete das einen starken Marktanteil in Höhe von 21,9 Prozent. Der neue "Rosamunde Pilcher"-Film "Wie von einem anderen Stern" konnte da erwartungsgemäß nicht ganz mithalten, unterhielt aber ebenfalls 6,01 Millionen Zuschauer. Hier konnte man sich beim ZDF über starke 15,8 Prozent Marktanteil freuen. Das erfolgreichste Privatsender-Programm war am Sonntag "RTL Aktuell" mit 5,20 Millionen Zuschauern: ARD und ZDF spielten also einmal mehr in einer eigenen Liga.

Zumal sich Das Erste mit dem "Tatort" auch den Tagessieg bei den jungen Zuschauern sicherte: Mit 2,65 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren landete man knapp vor dem Spielfilm von ProSieben. Mit 19,4 Prozent Marktanteil kann man im Ersten sehr zufrieden sein. In dieser Altersklasse lief es für "Rosamunde Pilcher" mit 720.000 Zuschauern und 5,2 Prozent erwartbar schlecht.

Eine interessante Entwicklung zeigte sich am etwas späteren Abend: "Kommissar Maigret: Ein toter Mann" erreichte im Ersten nur 3,13 Millionen Zuschauer - trotz des starken "Tatort"-Vorlaufs, der Marktanteil betrug schwache 11,2 Prozent. Im ZDF dagegen wollten noch 3,53 Millionen Menschen "Inspector Barnaby" sehen, die Mainzer erreichten damit bessere 14,1 Prozent.

Weil das ZDF zudem in der Daytime auf reichweitenstarke Wintersport-Übertragungen zählen konnte, mit Biathlon erreichte man am Nachmittag im Schnitt 5,88 Millionen Zuschauer und 28 Prozent Marktanteil, holte sich der Sender auch die Tagesmarktführerschaft. 14,6 Prozent standen am Ende des Sonntags bei den Mainzern zu Buche, Das Erste landete trotz "Tatort" nur bei 10,9 Prozent. Dafür setzte man sich mit 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen knapp vor das ZDF (6,5 Prozent).