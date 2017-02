Super Bowl: Sat.1 verfehlt Rekord-Quoten deutlich

© Sat.1 / Martin Saumweber / Christian Vrodack

An Spannung mangelte es dem diesjährigen Super Bowl nicht - und doch schalteten diesmal deutlich weniger Zuschauer als zuletzt. Alles in allem kann man aber dennoch zufrieden sein, schließlich lag der Marktanteil in der Spitze bei fast 40 Prozent.

Die nächtliche Super-Bowl-Übertragung trug maßgeblich dazu bei, dass Sat.1 am Sonntag mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 11,2 Prozent in der Zielgruppe eindeutiger Tagesmarktführer wurde. Und doch musste der Sender in diesem Jahr mit dem Football-Spektakel etwas schwächere Quoten hinnehmen als zuletzt. Während des ersten Quarters schalteten ab 00:14 Uhr im Schnitt 1,58 Millionen Zuschauer ein und damit noch ein paar mehr als bei der Vorberichterstattung, die unmittelbar nach "The Voice Kids" begonnen hatte. Verglichen mit 2016 kamen Sat.1 jedoch rund eine halbe Million abhanden.

Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt dennoch bei hervorragenden 27,8 Prozent in der Zielgruppe und zog danach weiter an. Knapp eine Stunde später wurden bereits 34,2 Prozent gemessen. Zu diesem Zeitpunkt saßen noch 1,40 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, um den Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons zu sehen. Bei der Halbzeit-Show blieben ab kurz nach 2 Uhr dann noch 1,27 Millionen Zuschauer dabei, die den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf satte 39,5 Prozent trieben. Allerdings musste Sat.1 im Vergleich zum Vorjahr auch hier Verluste hinnehmen: Damals hatte der Marktanteil sogar bei knapp 47 Prozent gelegen.

Und auch das dritte Quarter blieb deutlich hinter den Werten aus 2016 zurück: Hatte es damals bis 3 Uhr nachts noch für fast 50 Prozent Marktanteil gereicht, so musste sich Sat.1 diesmal mit 37,0 Prozent Marktanteil bei 1,08 Millionen Zuschauern begnügen - auch hier kamen dem Sender somit einige Hunderttausend Zuschauer abhanden. Wie viele Zuschauer in der entscheidenden Phase des Spiels dabei waren, ist bislang übrigens noch nicht überliefert: Die Quoten für die Zeit nach 3 Uhr werden nämlich wie gewohnt erst am Dienstag vorliegen.

Tagsüber fielen die Quoten von Sat.1 am Sonntag übrigens durchwachsen aus: Während der Spielfilm "Mr. Poppers Pinguine" zur Mittagszeit nicht über schlechte 5,4 Prozent Marktanteil hinauskam, steigerte sich der Katastrophenfilm "2012" anschließend auf gute 11,7 Prozent. "The Biggest Loser" wollten am Vorabend schließlich noch 11,5 Prozent der Werberelevanten sehen, insgesamt schalteten zu diesem Zeitpunkt 1,86 Millionen Zuschauer ein. Die Wiederholung der neuen Show "Mindmagic" tat sich zuvor mit 7,5 Prozent Marktanteil hingegen schwer.