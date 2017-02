RTL II: Curling-Abend bleibt hinter Promi-Kegeln zurück

© RTL II

Mit seinem "Promi-Curling-Abend" hat RTL II am Sonntag weit weniger Zuschauer vor den Fernseher gelockt als im Sommer mit dem Promi-Kegeln. Offensichtlich machte die starke Show-Konkurrenz der Sendung spürbar zu schaffen.

Nachdem der "Promi-Kegelabend" im Sommer mit im Schnitt fast 1,4 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von knapp neun Prozent in der Zielgruppe ein schöner Erfolg für RTL II war, legte der Sender am Sonntagabend mit seinem "Promi-Curling-Abend" nach - der konnte aus Quotensicht allerdings nicht an den Erfolg von der Kegelbahn anknüpfen. Mehr als 940.000 Zuschauer waren den Abend über im Schnitt nicht drin, in der Zielgruppe bewegte sich die Show mit 5,4 Prozent bloß auf dem derzeit ohnehin etwas mauen Senderschnitt.

Ganz offensichtlich litt RTL II auch unter der starken Show-Konkurrenz, schließlich waren sowohl "The Voice Kids" als auch "Kitchen Impossible" am Sonntagabend mit zweistelligen Marktanteilen unterwegs. Mehr Zuschauer als am Abend lockte der Sender nachmittag übrigens mit einer Wiederholung von "Zuhause im Glück" vor den Fernseher: Diese brachte es auf 1,02 Millionen Zuschauer und wusste übrigens auch beim jungen Publikum mit einem Marktanteil von 8,3 Prozent zu überzeugen. Auch der "Trödeltrupp" und "Mein neuer Alter" waren anschließend mit Werten um sieben Prozent noch gefragt.

Während die erfolgreiche Daytime unterm Strich noch für einen guten Tagesmarktanteil von 6,1 Prozent sorgte, blieb kabel eins am Sonntag dagegen fast durchweg blass - auf gerade mal 4,2 Prozent belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe. Der Versuch, es zum Wochenausklang neuerdings mit Krimi-Wiederholungen zu probieren, ging jedenfalls erstmal schief. Während "Elementary" am Vorabend mit zwei Folgen nur Marktanteile von 2,8 und 3,2 Prozent erzielte, war auch "The Mentalist" in der Primetime mit jeweils weniger als vier Prozent kaum gefragt.

"Abenteuer Leben am Sonntag" knüpfte schließlich nahtlos daran an und kam am späten Abend auf nur 470.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,6 Prozent in der Zielgruppe. Damit lag kabel eins gar nicht allzu weit entfernt von RTL Nitro, wo alte Folgen von "Law & Order: Los Angeles" und "CSI: Miami" gar nicht weit entfernt waren von der 3-Prozent-Marke.