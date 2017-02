Sat.1: "Auf Streife" schmiert ab, Primetime gut

© Sat.1

Sat.1 hat am Montag in der Primetime vergleichsweise gute Werte eingefahren, "Lethal Weapon" hält sich nach wie vor auf einem guten Niveau. Dafür hatte der Sender jetzt tagsüber zu kämpfen. Den Tagessieg am Abend sicherte sich "The Big Bang Theory".

Seit dem Start von "Lethal Weapon" Anfang Februar hat die Serie zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren. Das hat sich auch in dieser Woche nicht geändert, die Serie präsentiert sich relativ konstant. 2,23 Millionen Menschen schalteten ein, 1,09 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Auch wenn das beides neue Tiefstwerte in Sachen Reichweite sind, lag der Marktanteil beim jungen Publikum bei guten 10,4 Prozent. "Navy CIS: L.A." brachte es danach auf 2,29 Millionen Zuschauer und 9,9 Prozent in der Zielgruppe - auch damit kann man bei Sat.1 noch sehr zufrieden sein.





Die zwei letzten Folgen der fünften Staffel von "Hawaii Five-0" steigerten sich im Anschluss auch wieder auf zweistellige Werte: 10,1 und 10,3 Prozent standen am Ende des Tages auf der Uhr. Die Reichweite ging natürlich aufgrund der späten Uhrzeit zurück, 1,96 Millionen Menschen sahen sich die erste Folge der Serie an, die zweite, und damit das Staffelfinale, erreichte 1,50 Millionen Menschen.

Während es für Sat.1 in der Primetime also vergleichsweise gut lief, hatte der Sender tagsüber einige Baustellen. Das fing schon beim "Frühstücksfernsehen" an, das sich mit 430.000 Zuschauern und 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe deutlich schwächer präsentierte als üblich und "Guten Morgen Deutschland" von RTL vorbeiziehen lassen musste. Die Kölner kamen mit ihrem Frühstücksmagazin auf 500.000 Zuschauer und 13,5 Prozent. Aber erst danach sah es dann für Sat.1 so richtig düster aus: Keine einzige Sendung erreichte mehr zweistellige Marktanteile. "Auf Streife - Berlin" fiel am Nachmittag auf bis zu 6,2 Prozent. Selbst "Auf Streife - Die Spezialisten" brachte es am Vorabend nur auf 1,38 Millionen Zuschauer und 7,8 Prozent. Und so landete Sat.1, trotz guter Primetime, am Montag wieder nur bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,6 Prozent.

Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich ProSieben mit "The Big Bang Theory". Eine neue Folge wollten 2,40 Millionen Menschen sehen, 1,79 Millionen davon kamen aus der Zielgruppe. Dort holte der Sender dann auch starke 17,4 Prozent Marktanteil. Und auch die drei Wiederholungen erzielten danach noch mindestens 15,1 Prozent. "2 Broke Girls" überzeugte im Anschluss mit 12,4 und 12,7 Prozent, "New Girl" fiel da mit 10,2 Prozent etwas ab. Zufrieden sein kann man aber auch bei RTL: Das Publikums-Special von "Wer wird Millionär?" erreichte 4,72 Millionen Menschen - nur die "Tagesschau" hatte am Montag noch mehr Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zu guten 14,2 Prozent. "Extra" kam danach immerhin noch auf 13,0 Prozent.