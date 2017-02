"Ich liebe einen Promi" startet bei RTL II völlig desolat

© RTL II

Der Montag verlief für RTL II alles andere als nach Plan. Der traurige Tiefpunkt: Ausgerechnet die neue Show "Ich liebe einen Promi". Auch bei DMAX startete ein neues Format unter dem Senderschnitt, richtig gut lief es dagegen für RTL Nitro.

Der "Mein neuer Freund"-Abklatsch "Ich liebe einen Promi" hat bei RTL II am späten Montagabend einen desaströsen Start hingelegt. Nur 210.000 Zuschauer sahen sich die Auftaktfolge der neuen Sendung an, davon war knapp die Hälfte zwischen 14 und 49 Jahren alt. Schon beim Gesamtpublikum hatte das magere 1,5 Prozent Marktanteil zur Folge, in der jungen Zielgruppe lief es mit 1,9 Prozent nicht viel besser.

Doch "Ich liebe einen Promi" war nur ein Problem für RTL II: Schon zwei Folgen der "Geissens" kamen zur besten Sendezeit nur auf 4,3 und 5,0 Prozent Marktanteil. Deutlich weniger als eine Million Menschen sahen sich die neuesten Abenteuer von Robert und Carmen Geiss an. So richtig bergab ging es dann ab 22:15 Uhr, als eine alte Folge von "Traumfrau gesucht" auf 2,7 Prozent Marktanteil absackte. Viel schlechter hätte das Lead-In für "Ich liebe einen Promi" nicht sein können.

Auch DMAX probierte es am Montag mit einem Neustart und zeigte zum ersten Mal das Format "Goldtimer - Wertanlage mit PS". Das sahen sich 210.000 Menschen ab 20:15 Uhr an, die erzielten 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lagen allerdings unter dem Senderschnitt des Männersenders. "Die Gebrauchtwagen-Profis" und die "Diesel Brothers" steigerten die Marktanteile danach auf deutlich bessere 1,9 und 1,8 Prozent.

Sehr zufrieden sein kann man unterdessen bei RTL Nitro, wo zwei Folgen von "Medical Detectives" zunächst auf 530.000 und 600.000 Zuschauer kamen. Schon da sah es mit 2,0 und 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut aus. "The First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern" steigerte sich danach aber sogar noch auf 3,5 Prozent, ehe die "Medical Detectives"-Wiederholungen noch für 4,2 und 5,1 Prozent gut waren.