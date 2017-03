RTL: "DSDS" stabilisiert sich, Daytime weiter mies

© RTL

Die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" konnte den Abwärtstrend in dieser Woche stoppen und stabilisierte sich. Nachmittags läuft es bei RTL aber auch ohne Gameshows richtig mies. Sat.1 und ProSieben hatten abends keine Chance.

Nach dem Staffeltief der vergangenen Woche stabilisierte sich "Deutschland sucht den Superstar" an diesem Samstag wieder. 3,63 Millionen Zuschauer schalteten die diesmal drei Stunden lange Ausgabe im Schnitt ein und damit wieder ein paar mehr als noch vor einer Woche. RTL erreichte damit im Schnitt 12,8 Prozent und landete letztlich auch vor der Goldenen Kamera im ZDF. In der Zielgruppe gelang der Castingshow auch dank der Länge dabei wieder der Sprung über die 20-Prozent-Marke. Mit 1,88 Millionen Zuschauern erzielte "Deutschland sucht den Superstar" diesmal einen Wert von tollen 20,6 Prozent.

Ralf Schmitz musste mit seiner Datingshow "Take Me Out" entsprechend wieder etwas später ran, überzeugte auch dort. In der Zielgruppe sahen auch zur späteren Stunde mit 1,40 Millionen fast so viele Zuschauer zu wie noch vor sieben Tagen. Der Marktanteil kletterte allerdings auf starke 21,5 Prozent. Insgesamt blieben 2,29 Millionen Zuschauer nach "Deutschland sucht den Superstar" dran. Im Vergleich zur vergangenen Woche waren dies zwar rund 200.000 Zuschauer weniger, angesichts der späteren Sendezeit steigerte "Take Me Out" den Marktanteil aber dennoch um fast zwei Prozentpunkte auf gute 12,9 Prozent.

Bei Sat.1 wird man unterdessen vielleicht Klötzchen staunen, denn die Programmierung von "The Lego Movie" war zur besten Sendezeit nicht von Erfolg gekrönt. Gerade einmal 740.000 Zuschauer konnten sich für den Animationsfilm erwärmen. Sat.1 erreichte damit nicht mehr als 7,8 Prozent. Insgesamt enttäuschte der Film mit gerade einmal 1,33 Millionen Zuschauern. "The Tourist" passte anschließend dann auch nur wenig zum Vorprogramm und hielt nur noch 790.000 Zuschauer bei der Stange. In der Zielgruppe blieben 490.000 Zuschauer dran. Der Marktanteil sank auf miese 6,7 Prozent.

Noch schlechter lief es am Samstagabend für ProSieben. "Winter's Tale" brachte es dort zur besten Sendezeit nur auf 620.000 Zuschauer. Mehr als dürftige sechseinhalb Prozent waren damit nicht drin. Insgesamt schalteten nur 1,21 Millionen Zuschauer ein. Bei ProSieben verlief der anschließende Absturz dabei fast schon dramatischer als bei Sat.1. "Conjuring – Die Heimsuchung" sahen nach "Winter's Tale" nämlich gerade einmal noch 310.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit ProSieben katastrophale 4,6 Prozent erreichte und selbst von kabel eins überholt wurde. Dort holte die dritte Folge von "Hawaii Five-0" einen Marktanteil von 6,6 Prozent, während "Blue Bloods" immerhin 5,6 Prozent erzielte.

Bevor man sich aber jetzt in Köln-Deutz zu sehr freut: Auch bei RTL gab es freilich am Samstag einige Baustellen. Die Gameshows mögen aus dem Nachmittag verbannt worden sein, besser läuft es für die Kölner mit "Die Trovatos" allerdings auch nicht. Die erste Ausgabe wurde gerade einmal von 170.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen. Bis zur dritten Folge steigerten sich "Die Trovatos" auf 260.000 Zuschauer. Mit Marktanteilen zwischen wirklich miesen 4,4 und 5,6 Prozent darf man überhaupt nicht zufrieden sein. Auch "Der Blaulicht-Report" lief zuvor kaum überzeugend und erreichte ab dem Vormittag nur Werte zwischen 5,4 und 7,6 Prozent. Insgesamt erreichte RTL erst mit "Best Of...!" vor den Nachrichten wieder mehr als eine Million Zuschauer.