Der Primetime-Verlauf: Große Schwankungen beim "Promi-Backen"

Der Reichweiten-Verlauf des "Großen Promibackens" in Sat.1 zeigte in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten erstaunliche große Schwankungen - was darauf hindeutet, dass die Sendung zumindest vorübergehend viele Leute an sich binden konnte, die während der Werbepause auf anderen Sendern herumgezappt haben. Einen ersten großen Anstieg gab's kurz nach 20:45 Uhr, als "TV Total" bei ProSieben ebenso wie "Die Bachelors" bei RTL in die Pause gingen, noch weiter nach oben ging es kurz nach 21 Uhr, als "Die Wollnys" bei RTLzwei eine Pause einlegten. Nach der nächsten Werbepause wurde dieses Reichweiten-Niveau aber zunchst nicht erneut erreicht - erst als um 21:45 Uhr der ARD-Film endete, ging es nochmal stark nach oben - wobei wohl auch hier gleichzeitige Werbepausen bei RTL und RTLzwei zusätzlich halfen.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: Köln 50667-Delle bei RTLzwei

Während RTLzwei am späten Nachmittag mit seinen Sozialdokus inzwischen regelmäßig ziemlich erfolgreich unterwegs ist, zeigt sich in der Verlaufskurve ein sofortiger Abschalt-Impuls, sobald "Köln 50667" startet. Die Soap kann auch über die gesamte Laufzeit dann kaum weiteres Publikum einsammeln, erst mit "Berlin - Tag & Nacht" geht's dann wieder etwas nach oben.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Amazon hat den Spitzenplatz erreicht

Weit oben spielte Amazon schon in den Tagen zuvor mit, am Mittwoch hat man - pünktlich zum Start der Oster-Angebots-Aktion - nun tatsächlich den Spitzenplatz vor Kinder und Lindt erreicht. Dabei lag die Bruttoreichweite allerdings gar nicht höher als am Tag zuvor, Ferrero hatte aber einen Schwung weniger Spots für seine Süßigkeiten geschaltet.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.