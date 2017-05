© DWDL.de / Alexander Krei

Sportrechte waren offenbar erst der Anfang: Die Deutsche Telekom will in den nächsten Jahren massiv in eigene Inhalte investieren, darunter wohl auch Serien. Telekom-Vorstand Van Damme sprach auf der ANGA COM von einem dreistelligen Millionen-Betrag. » Mehr zum Thema