Der Primetime-Verlauf: Europa League am Ende ganz stark

Auch das Europa-League-Viertelfinalspiel zwischen Leverkusen und West Ham erreichte das meiste Publikum ganz zum Ende. Kurz vor Schlusspfiff wurden also die höchsten Reichweiten gemessen, das war um wenige Minuten vor 23 Uhr der Fall. Etwas anders sah es bei "Germany's Next Topmodel" aus - die ProSieben-Show war ebenfalls erst gegen 23 Uhr zu Ende, hatte ihren Peak aber schon in den Minuten vor und nach 22 Uhr. Zufrieden auf den abendlichen Verlauf blicken kann auch Sat.1, wo das neue "Allgemeinwissensquiz" insbesondere in der Anfangsphase deutlich zulegte und sich prinzipiell gut hielt. Nur nach dem letzen Werbeblock kamen nicht mehr alle Ratefans zurück zum Format mit Jörg Pilawa.

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" legt stark zu

Auch am Donnerstag hat das ProSieben-Magazin "Galileo" in der Anfangszeit reichlich Publikum eingesammelt. Die höchste Reichweite generierte das Format übrigens gegen 19:40 Uhr. Just zu dieser Zeit bekamen übrigens das Kabel-Eins-Format "Achtung Kontrolle" einen zeitlich sehr begrenzten Aufschwung. Zunächst hatte die Reportagesendung übrigens Publikum verloren. Um kurz vor 19 Uhr schalteten einige, die zuvor noch "Mein Lokal, dein Lokal" gesehen hatten, weg.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Neuer Spitzenreiter

Lenor ist nicht mehr die Marke mit dem höchsten XRP. Der Sieg am Donnerstag ging stattdessen an McDonalds, das die Spitzenproduktion schon von früheren Zeiten kennt. Das goldene M warb am Donnerstag rund 260 Mal im deutschen Fernsehen und sicherte sich damit rund 134 Punkte. McDonalds war eine von nur zwei Firmen, die überhaupt auf einen dreistelligen XRP-Wert kamen. Das gelang sonst nur Dr. Oetker mit rund 102 Punkten. Lenor fiel auf den dritten Rang und sicherte sich rund 93 Zähler.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.