Primetime-Verlauf: "Brennpunkt" profitiert von "Tagesschau"-Masse

Am Montagabend hat Das Erste Deutsche Fernsehen 45 Minuten lang und im Anschluss an die "Tagesschau" über die Europawahl und deren Folgen informiert. Der Kurvenverlauf zeigt deutlich, dass das Special in erster Linie noch von den ARD-Hauptnachrichten profitierte. Nach und nach schaltete das Publikum nämlich ab, insbesondere zu Beginn gegen 20:15 Uhr fiel die Reichweite in den entsprechenden Vodafone-Haushalten stark. Den Abwärtstrend verlangsamt hat dann erst "Hart aber fair", das sich in der neuesten Ausgabe der Zukunft der Ampel-Koalition in Deutschland widmete.

Die von Louis Klamroth moderierte Sendung machte insbesondere um 21:45 Uhr einen (kurzzeitigen) Sprung nach oben. Interessanterweise war das genau in dem Moment der Fall, in dem das ZDF seine Übertragung der Leichtathletik-EM unterbrach, um zum "heute journal" zu schalten. Das Nachrichtenjournal lief in Folge dann schwächer. Auch RTL profitierte von der Sportunterbrechung. "Undercover Boss" sicherte sich in den Minuten vor 22 Uhr die besten Reichweiten des Abends.

Der Vorabend-Verlauf: Von RTL zu Vox

Am Montag startete "Das perfekte Dinner" mit einer Delle. Die Kochshow ging wie üblich um 19 Uhr on air - im Verlauf gut zu sehen ist aber, dass offenbar zunächst einige "First Dates"-Fans abschalteten. "Das perfekte Dinner" brauchte wenige Minuten, um Anlauf zu nehmen. Erheblich nach oben ging die Quote in dem Moment, in dem bei RTL "RTL Aktuell" zu Ende war. Bis zum Werbeblock um 19:45 Uhr sammelte das wochentägliche Format dann recht kontinuierlich Publikum ein.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit einem Daily Reach von elf Prozent war es ein recht guter Tag für El Cartel, an der Spitze war wie immer Ad Alliance zu finden, gefolgt von Seven.One Media.

