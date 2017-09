DWDL-Rundfunkrat: Jauch, Jürgen und ein neuer Cop

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Einiges los im Fernsehen: "Wer wird Millionär?" wird volljährig, RTL startet mit "Bad Cop" seinen ersten Serien-Neustart der Saison und RTL II versucht sich an einem Comeback der Daily-Talkshow. DWDL.de mit einem Ausblick auf die neue Woche...



17.09.2017 - 20:31 Uhr von Alexander Krei



Donnerstag, 21:15 Uhr, RTL

Der wichtigste Serien-Neustart läuft in dieser Woche bei RTL: David Rott verkörpert den Kriminellen Jan Starck, der in einem schicksalhaften Moment dazu gezwungen wird, die Identität seines Zwillingsbruders Jesko anzunehmen. Was die Sache besonders heikel macht: Jesko ist ein erfolgreicher Kriminalkommissar und steht damit auf der anderen Seite des Gesetzes. "Bad Cop" ist der Auftakt der Serien-Offensive von RTL. Damit die Zuschauer auf den Geschmack kommen, setzt der Senderzum Start auf eine Doppelfolge.

Produktionsfirma: Talpa Germany



Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Der Pförtner Jürgen Dose (Heinz Strunk) und sein im Rollstuhl sitzender Freund Bernd Würmer (Charly Hübner) sind beide jenseits der 40 und noch immer auf der Suche nach der Frau fürs Leben. Ihre letzte Hoffnung ist eine Partnervermittlung für osteuropäische Frauen. Und so begeben sie sich zusammen mit Reiseveranstalter Herr Schindelmeister (Peter Heinrich Brix) und seiner nicht unattraktive Dolmetscherin Anja (Friederike Kempter) auf die Reise nach Stettin. In der Komödie haben auch Klaas Heufer-Umlauf und Olli Schulz Gastauftritte.

Produktionsfirma: a.pictures film & tv.produktion.gmbh in Ko-Produktion mit Eichholz Film



Mittwoch, 22:35 Uhr, Tele 5

Der Bundestagswahlkampf befindet sich in der heißen Phase. Wenige Tage vor dem Urnengang will Tele 5 der Satire-Partei "Die Partei" Schützenhilfe leisten: Der Sender wird die Dokumentation mit dem gewöhnungsbedürftigen Titel "Sexy-Mini-Super-Porno!" ausstrahlen, in der Serdar Somuncu und Martin Sonneborn beim Wahlkampf der etwas anderen Art begleitet werden. Dabei soll es sich um einen Mix aus realen Szenen und Inszenierungen handeln.

Produktionsfirma: SMACfilm



Montag, 20:15 Uhr, RTL

Im September 1999 strahlte RTL die erste Folge von "Wer wird Millionär?" aus, jetzt wird die Quizshow also gewissermaßen volljährig. Der Kölner Sender feiert das Jubiläum am Montagabend mit einem einstündigen Special, in dem ausschließlich 18-Jährige um die Million quizzen. Ihnen steht auch ein Jubiläums-Joker zur Verfügung: Die Spieler dürfen dabei zwischen den "WWM"-Millionären Prof. Eckhard Freise (2000), Ralf Schnoor (2010) und Leon Windscheid (2015) wählen.

Produktionsfirma: Endemol Shine Germany



Montag - Freitag, 15:00 Uhr, RTL II

Die Hoch-Phase der Daily-Talkshows liegt lange zurück, doch jetzt will RTL II das in Vergessenheit geratene Genre mit Detlef Soost als Moderator wiederbeleben. Das Kalkül: Die jungen Zuschauer kennen diese Art von Fernsehen gar nicht - warum also nicht einen neuen Anlauf wagen? Zumindest die Themen-Auswahl weckt schon mal Erinnerungen an früher: In den ersten Tageg geht's unter anderem um "Fame um jeden Preis - Peinlich oder Karrierechance?", "Curvy vs. Skinny" und "Ich bin zu geil für diese Welt!".

Produktionsfirma: Constantin Entertainment

