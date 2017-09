"Super Toy Club": Fast alles beim Alten im All

© Super RTL / Frank Hempel

Mehr als zehn Jahre nach seiner Einstellung kehrt der "Super Toy Club" wieder zurück und schnell zeigt sich: Im Weltall ist die Zeit stehen geblieben. Zwar wechselte der "Commander", doch ansonsten ließ Super RTL seine Kinder-Spielshow weitgehend unangetastet.



22.09.2017 - 14:04 Uhr von Alexander Krei , Köln22.09.2017 - 14:04 Uhr

Einmal mit dem Einkaufswagen durch den Spielzeugladen rennen und so viel wie möglich mitnehmen: So sah er aus, der Traum vieler Kinder, die in den 90er Jahren groß geworden sind. Weil sich daran bis heute nicht allzu viel geändert haben dürfte, will Super RTL jetzt eine Show aufleben lassen, in der es genau darum geht. Wenn an diesem Freitag der "Super Toy Club" den Weg zurück ins Fernsehen findet, dann wird ein ordentlicher Hauch von Nostalgie durchs Programm des Kölner Kindersenders wehen. Denn obwohl die Ausstrahlung der bislang letzten Folge bereits mehr als zehn Jahre zurückliegt, ist die Neuauflage doch erstaunlich nah am Original geblieben.

Damals wie heute lässt Super RTL in jeder Ausgabe vier Mädchen gegen vier Jungs antreten, die in verschiedenen Spielrunden um die Teilnahme am sogenannten "Super Toy Race" kämpfen. Und erneut spielt die Show, deren Produktion jetzt UFA Show & Factual übernimmt, in einem "Raumschiff", von dem aus sich das Sieger-Team später direkt in den besagten Spielzeugladen "beamen" lässt. Neu ist vor allem der Moderator: Wo bislang "Commander David" das Sagen hatte, führt nun der "Flomander" durch die Show. Hinter diesem Namen verbirgt sich Florian Ambrosius, der bei Super RTL bereits begonnen hat, als es das Original noch gab.

"Wir wollen keine Kopie sein, aber den nostalgischen Aspekt einbringen", sagt Ambrosius nach einer Aufzeichnung im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. "Ich war und bin ein Fan dieses Formats. Als ich das Studio-Set das erste Mal gesehen habe, habe ich es sofort wiedererkannt, obwohl es noch gar nicht fertig war." Ganz ohne Veränderungen geht es aber trotzdem nicht. "Wir sind abgerückt von älteren Studio-Standards und haben den Look und einige Formulierungen von damals an die heutige Zeit angepasst. Aber grundsätzlich ist der 'Super Toy Club' nahezu unverändert geblieben."

Geblieben ist etwa das Spiel "Kristallica" - ein Feld aus mehreren Würfeln, die einzeln freigeklopft werden müssen, ohne dass der große Eisberg in der Mitte fällt. Was während der Aufzeichnung gerne mal 20 Minuten dauert, muss fürs Fernsehen flott zusammengeschnitten werden, weil die gesamte Sendung schon nach weniger als einer halben Stunde vorbei ist. Dass die Kids im Studio so konzentriert sind, hat einen guten Grund, schließlich geht es für sie um viel, wie Florian Ambrosius weiß. Seine Aufgabe sieht er darin, die Kinder an die Hand zu nehmen, erzählt er. "Man muss sie bestärken, wenn sie hinten liegen, und sie warnen, nicht zu cool und lässig zu sein, wenn sie vorne liegen."



© Super RTL / Frank Hempel

Dass hinter den Kulissen auch mal die Tränen fließen, wenn der Traum vom Einkaufsrennen geplatzt ist, versteht sich von selbst. Da ist dann auch mal der Tröster gefragt. Den Bezug zu Kindern stellte der Familienvater schon vor vielen Jahren her. 2004 begann Ambrosius als Warm-Upper einer Fußballshow für Super RTL, nach einem Casting stand er später selbst vor der Kamera - ohne dieses Ziel direkt verfolgt zu haben, wie er zugibt. "Die Arbeit mit Kindern hat mich unglaublich weitergebracht", sagt der Moderator zu DWDL.de, "denn Kinder sind ein ausgesprochen kritisches Publikum."

Inzwischen steht Florian Ambrosius auch abseits des Kinderfernsehens regelmäßig vor der Kamera, seit einem halben Jahr präsentiert er für RTL das Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland", das aktuell noch immer mit größeren Quoten-Problemen zu kämpfen hat. "Natürlich sind wir noch nicht am Ziel", räumt er ein. "Aber wir arbeiten jeden Tag daran, die Sendung weiterzuentwickeln." Weitere TV-Pläne schmiedet Ambrosius aktuell nicht. "Ich denke im Moment nicht an morgen, sondern genieße das, was gerade passiert. Und das ist ja eine ganze Menge." Dass es dem "Flomander" zwischen frühem Aufstehen und Einkaufswagen-Rennen langweilig wird, steht vorerst also nicht zu befürchten.

Super RTL zeigt den "Super Toy Club" freitags und samstags um 19:45 Uhr.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen