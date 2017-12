DWDL-Rundfunkrat: Beckenbauer, Dittrich, George Michael

© DWDL

Eigentlich ist Franz Beckenbauer ja die Paraderolle von Olli Dittrich, doch in der neuen Fernsehwoche sind beide getrennt voneinander zu sehen. Außerdem blickt Arte auf das bewegte Leben von George Michael und Martin Rütter feiert sein "Hundejahr".



Donnerstag, 22:55 Uhr, Das Erste

Es ist die achte Persiflage innerhalb Olli Dittrichs TV-Zykus - und diesmal schlüpft der Komiker in die Rolle der Trixie Dörfel, die ihre Zuschauer zum ersten Mal in ihr bezaubernd geschmücktes Zuhause lädt. Aus der deutschen Fernsehlandschaft ist die Schauspielerin seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken: Als Jugendliche hatte Trixie Dörfel ihren ersten Hit, später avancierte sie zum Star der TV-Serie "Klinikparadies". Jetzt stimmt die Darstellerin auf die schönsten Tage des Jahres ein.

Produktion: beckground TV







© MHM © MHM Frank Beckenbauer - Der Fall des Kaisers

Dienstag, 23:30 Uhr, Das Erste

Franz Beckenbauer war "der Kaiser" von Deutschland. Kaum jemand hatte so hohe Sympathiewerte wie der Mann, der Deutschland als Spieler und Trainer zum Fußballweltmeister machte. Bis im Jahr 2015 sein Ruf extrem beschädigt wurde. Im Zuge der Enthüllungen um die Vergabe für die WM 2006 steht Beckenbauer unter Verdacht, das Turnier mit unlauteren Mitteln nach Deutschland geholt zu haben. Sven Kaulbars und Ole Zeisler begeben sich in ihrer Dokumentation auf Spurensuche. Es ist ein Versuch, sich dem Phänomen der Hybris von Franz Beckenbauer zu nähern.

Produktion: NDR



© MG RTL D / Ralf Jürgens © MG RTL D / Ralf Jürgens Martin Rütter - Mein Hundejahr

Montag, 20:15 Uhr, Vox

Bei Vox ist Martin Rütter schon lange als "Hundeprofi" unterwegs, nun darf er auf sein persönliches "Hundejahr" zurückblicken. Der Sender verspricht "die lustigsten, spannendsten und emotionalsten Momente aus seinem Alltag als Tierpsychologe" und stellt ihm dazu Komikerin Mirja Boes, Schauspieler Michael Kessler sowie Handball-Superstar Stefan Kretzschmar als Gäste zur Seite. Mit ihnen geht Rütter wichtigen Fragen nach wie: Sollen Hunde eigentlich Fernsehen gucken, wenn Herrchen nicht da ist? Was taugt Kunst für Hunde? Wie wichtig ist ein höhenverstellbarer Futternapf?

Produktion: Mina TV



© © Sony Music/Caroline True Foto: ARTE France © © Sony Music/Caroline True Foto: ARTE France Freedom: George Michael

Freitag, 21:45 Uhr, Arte

Mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern, zwei Grammy Awards und Popklassikern wie "Careless Whisper", "Wake Me Up Before You Go-Go" und "Last Christmas" ist George Michael einer der erfolgreichsten Musiker der 20. Jahrhunderts. Der Dokumentarfilm deckt die gesamte Karriere und das Leben des verstorbenen Musikers und Grammy-Preisträgers ab, konzentriert sich aber auf die prägenden Jahre vor und nach dem Erscheinen seines Bestseller-Albums "Listen Without Prejudice Vol. 1". Erzählt wird der Film vom Musiker selbst. Er arbeitete bis zu seinem überraschenden, frühen Tod an dem Projekt, das nun wie eine Art letztes Vermächtnis erscheint.

Produktion: Headjar Productions



© ARD Degeto/Ester.Reglin.Film/DOR Film/Anjeza Cikopano © ARD Degeto/Ester.Reglin.Film/DOR Film/Anjeza Cikopano Kästner und der kleine Dienstag

Donnerstag, 20:15 Uhr, Das Erste

"Emil und die Detektive" aus dem Jahr 1929 zählt zu den Kinderbuch-Klassikern von Erich Kästner. Eine wahre Geschichte erzählt "Kästner und der kleine Dienstag" über die ungewöhnliche Freundschaft des Schriftstellers zu einem Jungen, der in der berühmten Ufa-Verfilmung von 1931 als Kinderdarsteller mitwirkte. Unter der Regie von Wolfgang Murnberger spielen Florian David Fitz als Kästner sowie Nico Ramon Kleemann und Jascha Baum die Titelrollen. Die ungewöhnliche Freundschaft wird im Dritten Reich auf eine harte Probe gestellt, als der Pazifist Kästner von den Nazis geächtet und aus dem Jungen ein "Primaner in Uniform" wird. Dennoch nimmt ausgerechnet der „kleine Dienstag“ sein Idol beim Wort, sich trotz des Terrors treu zu bleiben.

Produktion: ARD Degeto / Ester.Reglin.Film / DOR Film

