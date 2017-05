Abkühlung bei US-Upfronts, Wetter-Targeting für "Baywatch"

© NBCUniversal

In New York wird um die TV-Werbepreise gepokert. Für die Sender läuft's diesmal etwas weniger rosig als voriges Jahr. Außerdem: Paramount bewirbt "Baywatch" bei ProSiebenSat.1 per Addressable TV. Endemol Shine Beyond produziert Wein-Show für Aldi Süd.



16.05.2017 - 12:10 Uhr von Torsten Zarges 16.05.2017 - 12:10 Uhr



Bei den– wie hier mit(Foto) – legen sich diese Woche die großen amerikanischen TV-Sender mächtig ins Zeug, um Werbekunden und Mediaplaner von ihren kommenden Programmangeboten zu überzeugen. Das Ziel heißt:im September einsacken. So wie es aussieht, gestaltet sich die Aufgabe dieses Jahr. Die fünf großen Networks – ABC, CBS, Fox, NBC und The CW – hatten voriges Jahr im Upfront-Markt rund 9 Milliarden Dollar an Vorabbuchungen sichern können. Die Kunden hatten in vielen Fällen zweistellige Steigerungen bei den Tausend-Kontakt-Preisen (TKPs) akzeptiert. Für die Saison 2017/18 erwarten Branchenexperten nun. Das Fachmagazin "Variety" zitiert gar einen ranghohen Media-Agentur-Einkäufer mit den Worten: "Wir gehen vonaus."Während TKP-Steigerungen zwischen 10 und 12 Prozent, teils auch darüber, 2016 keine Seltenheit waren, sind dieses Jahr nach übereinstimmenden Schätzungen der US-Media-Agenturenrealistisch. Das hat nicht zuletzt mit den stark rückläufigen Reichweiten des linearen Fernsehens im US-Markt zu tun. Die fünf großen Networks haben im Laufe der vergangenen Saison durchschnittlich. Die, wohl auch, weil das Chaos im Weißen Haus die Ausgabefreude mancher Konzerne bremst. Vor allem in der Auto-, Kino- und Telekommunikationsindustrie sowie im Einzelhandel wird mit etwas Abkühlung gerechnet. Übrigens: Daserklärtein der Montagsausgabe der "New York Times" auf unnachahmliche Weise. Die Networks, so Morgan, setzen "alle Kunden zusammen in einen Raum und zeigen ihnen die". Das Druckprinzip funktioniere so: "Du sitzt neben deinem Konkurrenten [...] und wenn du diesen Preis jetzt nicht bezahlst, dann wird es dich in sechs Monaten vielleicht 30 Prozent mehr kosten."Filmverleiherhat beim ProSiebenSat.1-Vermarktereinefür den mutmaßlichen Sommer-Blockbuster "" gebucht. Bis zum Kinostart am 1. Juni laufen Motive der Sonderwerbeform. Entscheidendes Targeting-Kriterium ist dabei das: Bei schlechtem Wetter ist das SwitchIn von einer Eisschicht bedeckt, die "Baywatch"-Stars tragen Winterjacken. Wo hingegen gutes Wetter herrscht, bekommen die Zuschauer die Stars in knapper Strandbekleidung zu sehen. Auch der begleitende Text greift die entsprechende Wettersituation auf. Mit Aktivierung des Red Button kann deraufgerufen werden. "So bekommen die sexy und starken Rettungsschwimmer starke Reichweiten und wir nutzen den optimalen Weg, für 'Baywatch' eine breite Zielgruppe auf innovative und kreative Weise anzusprechen", sagt Katrin Müller, Senior Marketing Manager bei Paramount. SevenOne hat 2016 nach eigenen Angabenumgesetzt und will diese Zahl 2017 verdoppeln.hat erstmals einproduziert, das seit einigen Tagen auf www.meine-weinwelt.de und auf den Social-Media-Plattformen des Discounters zu sehen ist. In dem Format "" gehtauf kulinarische Entdeckungsreise quer durch Deutschland. In 15 Folgen à 10 Minuten trifft sie Weinexperten oder Foodblogger, lernt neue Zubereitungsformen und Essenstraditionen kennen. Immer dabei: Weine aus dem Sortiment von Aldi Süd. Unterstützt wurde Endemol Shine Beyond bei der Kampagne von der Hamburger Agentur. "Tolles Projekt, toller Kunde. Wir freuen uns riesig, Teil der Aldi-Süd-Kampagne zu sein und schätzen die Zusammenarbeit sehr", so Endemol-Shine-Beyond-Geschäftsführer Michael Kollatschny.zieht es die Media-Agenturgruppe. Voraussichtlich Mitte 2019 sollen die mehr als 500 Mitarbeiter der Agenturen Carat, Vizeum, iProspect und Explido in einen 7.000 Quadratmeter großenziehen, der in diesen Tagen Baubeginn hat. Der künftige Standort sei "für unsere Ausrichtung als modernes Beratungsunternehmen ideal", die zentralere Lage für die Kunden ein großer Vorteil, so Dentsu-Aegis-Sprecherin Judith Weiand gegenüber "Horizont". Seit der Agenturgründung im Jahr 1972 hat die Gruppe ihren Hauptsitz in Wiesbaden.