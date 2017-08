BMW bleibt bei Mediaplus, Amazon & Henkel lassen pitchen

© BMW/Amazon/Henkel

Mediaplus kann die Media-Etats von BMW und Mini Deutschland verteidigen. Amazon und Henkel suchen nach neuen Agenturen. Außerdem: ProSiebenSat.1 gewinnt Gelbe Seiten als Partner für Advopedia. TubeOne startet Influencer-Kampagne für Nissan.



01.08.2017 - 12:00 Uhr von Torsten Zarges



Dabei stellt uns die digitale Transformation in der Marketingkommunikation vor große Herausforderungen – es geht um mehr als Media. Es ist entscheidend, diesen Wandel in vernünftige Prozesse zu überführen, die richtigen KPIs zu definieren und so auf eine Wertsteigerung einzuzahlen. Dies und die notwendige Innovationskraft machen Mediaplus zu einem starken Partner für uns."

Für das Ringen um große, lukrative Media-Etats scheint es keine Sommerpause zu geben. Eine wichtige Entscheidung ist in München gefallen:kann aufatmen und darf auchweiterführen. Deutschlands größte unabhängige Media-Agentur, eine Tochter der Serviceplan-Gruppe, arbeitet schon, die ihre Dienstleister freilich regelmäßig überprüft. "Wir setzen unsere Erfolgsgeschichte zur Stärkung der Marke BMW in Deutschland fort", so Stefanie Wurst, Leiterin Marketing BMW Deutschland. "



© MEC © MEC GroupM-Agentur MEC um ihren langjährigen Kunden Henkel. Wie das Fachmagazin "Horizont" berichtet, hat der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern – einer der größten deutschen Werbungtreibenden überhaupt – seinen Media-Etat zum Pitch ausgeschrieben. Offiziell bestätigt hat Henkel das bisher nicht. Rund 320 Millionen Euro an Bruttowerbeausgaben flossen voriges Jahr in Wasch- und Reinigungsmarken wie Persil, Pril oder Weißer Riese sowie Körperpflegemarken wie Fa, Gliss oder Bac. Um einen globalen Media-Etat von geschätzt über 1 Milliarde US-Dollar geht es derweil bei Amazon. Laut "Adweek" hat der E-Commerce-Riese Mediaplanung und -einkauf für Nordamerika und etliche andere Märkte weltweit ausgeschrieben. Dem Bericht zufolge dürften alle großen Media-Networks zum Pitch antreten – außer Omnicom, das den Wettbewerber Google vertritt. Bisherige Etathalter bei Amazon sind die IPG-Tochter Initiative (global) sowie ebenfalls MEC (US-Digital).



© SevenOne AdFactory

Dassmitwie Schlappohr.de oder Advopedia.de passende Werbeumfelder schafft, hatten wir Ende Juni im Media-Update berichtet . Nun kann die zuständige Vermarktungstochtereinenvermelden:kooperiert mit der Content-Plattform rund um juristischen Verbraucherservice. Am 1. August startet eine, die die Bekanntheit des gemeinsamen Angebots steigern und dessen Beratungskompetenz bei Verbrauchern verankern soll. Im Mittelpunkt steht ein von der AdFactory kreierter und produzierter 20-Sekünder, der bis 10. September aufzu sehen sein wird. Als Testimonial trittauf. Die Kooperation führt die Services von Advopedia mit der Rechtsanwalts-Suche von Gelbe Seiten zusammen: Nutzer, die einen Rechtsbeistand suchen, finden auf Advopedia nun den passenden Anwalt in ihrer Nähe. "Mit dieser Kampagne bringen wir die komplette Bandbreite des Angebots der SevenOne AdFactory auf die Straße", so Geschäftsführerin Eun-Kyung Park. "Das ist ein– weitere werden folgen."



© TubeOne

, das Social-Video-Netzwerk des-Konzerns, hat füreine interaktivekonzipiert und realisiert. Beworben wird der neue Nissan Micra. Die Kampagne basiert auf vier Videos , in denen Dillan White die anderen YouTuber in verschiedenen Ausstattungsvarianten des Autos besucht und interviewt. Verlängert wird sie durch. Bis zum Ende der Kampagne am 14. August läuft zudem ein Gewinnspiel, bei dem die Zuschauer ein Meet & Greet mit Dillan White und eine Woche mit dem neuen Nissan Micra gewinnen können. TubeOne vermarktet rund 500 Kanäle mit 600 Millionen Videoviews pro Monat.



© AdAudience GmbH

, das Targeting-Joint-Venture der Vermarkter G+J EMS, BurdaForward, IP Deutschland, iq digital, Media Impact und SevenOne Media, hat auf seinem gesamten Portfolio diegestartet. Damit können Werbekunden ihre Werbunglassen. Das funktioniert durch Abgleich mit einer entsprechenden Datenbank, ohne dass die Daten des Nutzers gespeichert werden. "Unsere Werbekunden können jetzt den Nutzern einen echten Mehrwert bieten und unsere Gesellschafter werden durch uns zu", so AdAudience-Geschäftsführerin Meike Arendt. Ab sofort können Werbekunden zudem die Gestaltung ihres Werbemittels in Auftrag geben.



© ZDF

Wenn dasvom 19. bis 28. September zurdurch die Agentur-Hochburgen tourt, soll sich alles um diedrehen. Geschäftsführer Hans-Joachim Strauch hat vier ehemalige Spieler der deutschen Nationalelf im Schlepptau:in Hamburg,in Düsseldorf,in Frankfurt undin München. Aus Sendersicht werden ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann, der Programmchef Fußball-Großereignisse, Christoph Hamm, und Kommentator Béla Réthy über die Besonderheiten einer WM-Übertragung berichten.