Sixx wird pink, Aldi schaltet dynamische Audiospots

Zum Brustkrebstag klären SevenOne AdFactory und bonprix mit Advertorials über Früherkennung auf. Außerdem: Aldi Süd hat als erster Kunde dynamisch erstellte Audiowerbung bei RMS gebucht. Mediaplus und Plan.Net Hamburg gewinnen den Brax-Etat.



26.09.2017 - 11:57 Uhr von Torsten Zarges 26.09.2017 - 11:57 Uhr



Weil am 1. Oktoberist, machenundgemeinsame Sache. Der Sonderwerbeformen-Vermarkter vonund die Tochter des Versandhändlerssetzen die "" auf dem Frauensenderin Szene. Die Wäschekollektion enthält eingenähte Labels mit Abtastanleitung in den BHs und soll so auf die Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam machen. In dreisprechen Sixx-Moderatorin Janin Ullmann und die Vorsitzende des Vereins Brustkrebs Deutschland, Renate Haidinger, über Früherkennung.

Bereits seit Wochenbeginn laufen Sponsoring-Trailer mit dem Absender "Pink Collection by bonprix" auf Sixx. Zudem werden in hoher Rotation Sender-ID-Spots mit Janin Ullmann gezeigt. Zur digitalen Verlängerung der Kampagne soll am 1. Oktober um 19 Uhr ein Facebook-Live-Talk im Stil der Advertorials stattfinden. Neben Ullmann und Haidinger sind dann auch Moderatorin Eva Imhof, Influencerin Louisa Dellert und Prof. Volkmar Müller von der Uni-Frauenklinik Hamburg-Eppendorf dabei. Fragen der Zuschauer zum Thema Brustkrebs sollen auf der Facebook-Seite von bonprix beantwortet werden. Teaser auf Facebook und Instagram weisen auf die Advertorials hin. Für Konzept und Produktion zeichnet die SevenOne AdFactory verantwortlich.



© SevenOne Media © SevenOne Media hat unterdessen Schuh Germann als Neukunden gewinnen können. Ab dem 30. September soll deren Online-Shop Schuhpower.de im Programm von Sixx in Szene gesetzt werden. Geplant sind 15-sekündige Spots, die bis Mitte Oktober in passenden Umfeldern laufen sollen. Die Streetdance-Weltmeister Sabrina Buljubasic und Nigel Alexander Ferguson fungieren in den Spots als Testimonials.



Radio-Vermarkterhat zum ersten Malverkauft – und zwar an. Die digitale Werbeform "" im Rahmen vonermöglicht Spots, diewerden. Eine erste Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Kreativagenturentstand, läuft seit dieser Woche. Dabei werden mehrere Datenpunkte kombiniert: Durch Regio-Targeting wird die Werbung ausschließlich bei einem Aufenthaltsort innerhalb des Vertriebsgebiets von Aldi Süd ausgespielt. Abhängig vom genauen Ort wird dergenutzt und mit unterschiedlichen Begrüßungen (z.B. "Servus Bayern") variiert. Die jeweilige Tageszeit findet Berücksichtigung in verschiedenen Aktivierungsformeln (z.B. "Also, schnell Feierabend machen und ab zu Aldi Süd").

Unterdessen hat RMS auch neue Mandanten für die Digitalvermarktung gewonnen. Ab sofort verkaufen die Hamburger Werbung in den Streams des spanischen Anbieters Ibiza Global Radio und des türkischen Publishers Radyo Karnaval. Laut RMS ist Ibiza Global Radio mit über acht Millionen Hörern im Monat die Nummer eins im weltweiten Online-Radio-Segment für elektronische Musik. In Deutschland erzielt das Webradio rund 1,5 Millionen Sessions im Monat und eine Verweildauer von über sechs Stunden täglich. Radyo Karnaval ist als Teil der Karnaval Media Group in Istanbul beheimatet und erreicht laut RMS monatlich mehr als 12 Millionen Hörer weltweit.

Die Qualitätsinitiative Werbewirkungsforschung, zu der sich OWM, OMG und die Gattungsverbände voriges Jahr zusammengfeunden hatten (DWDL.de berichtete), hat einen gemeinsamen Studiensteckbrief zur besseren Dokumentation von Wirkungsstudien vorgestellt. Dieser soll ein Raster für alle Marktpartner liefern und die Sichtbarkeit von Qualität in der Werbewirkungsforschung erhöhen. Anwender, Entscheider und Experten finden unter www.werbewirkung-forschung.de frei zugängliche Informationen zur Einordnung von Studien. Im nächsten Schritt will die Initiative ein qualitativ abgestuftes Raster für die Abbildung von Kampagnenkontakten erarbeiten, das die mediengerechte und gleichzeitig gattungsneutrale Erhebung von Mix-Kontakten und damit aussagefähige und belastbare Ergebnisse ermöglicht. Unterschiedliche Varianten für die Abbildung von Kampagnenkontakten sollen dafür sorgen, dass das Aufgabenspektrum von Wirkungsstudien in seiner ganzen Breite abgebildet und ein Fair Play der Gattungen sichergestellt ist.



© Mediaplus © Mediaplus Serviceplan-Töchter Mediaplus und Plan.Net in Hamburg konnten sich in einem Pitch den TV- und Digital-Media-Etat des ostwestfälischen Textilherstellers Leineweber sichern. Die beiden Agenturen kümmern sich mit einem integrierten Team um die gesamte klassische und digitale Mediastrategie und -planung sowie die digitale Kreation für die Marke Brax. Zum ersten Mal in seiner Geschichte setzt das Label auf einen TV-Spot, der auf der Grundlage von Ergebnissen von "Value Sphere" optimiert wurde. Dahinter verbirgt sich ein Forschungsansatz der Serviceplan-Tochter Facit Research, der Kommunikationsmaßnahmen basierend auf dem Wertesystem der Zielgruppe in Interaktion mit der zukünftigen Ausrichtung der Marke aussteuert. Darüber hinaus werden flankierend Printanzeigen geschaltet, die Brax selbst entwickelt.



RTL II-Vermarkterhat seinen Online-Auftritt komplett überarbeitet. Nach der Einführung eines neuen Markenauftritts im Februar ( DWDL.de berichtete ) sollen nun eineund eindie Kunden überzeugen. Außerdem setzt die Seite stärker als bisher auf Bewegtbild statt starrer Textelemente. Der Relaunch wurde vollständig inhouse konzipiert und umgesetzt.