Der Hollywood-Schauspieler Dwayne Johnson steht derzeit nicht nur für ein "Baywatch"-Remake vor der Kamera, sondern will nun auch mit einem eigenen YouTube-Channel an den Start gehen. Via Instagram versprach "The Rock" schon mal: "Here comes the best, biggest, bad ass, baldest YouTube channel ever!". Diese Aussage gilt es freilich erst noch auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, doch interessant ist das Projekt auch aus deutscher Sicht: Johnson und Dany Garcia, die Gründer von Seven Bucks Productions, gehen zum Start ihres Online-Video-Angebots "Seven Buck Digital Studios" eine Partnerschaft mit Studio71 ein, dem Multichannel-Netzwerk von ProSiebenSat.1.

"Gleich nach meiner Familie, führe ich meine innigste Beziehung mit meinen Social-Media-Kanälen, denn sie ermöglichen mir einen sehr direkten und persönlichen Austausch mit meinen Fans weltweit. Wir sind absolut begeistert davon, mit Studio71 ein Weltklasse-Team als Partner zu haben, um so unser globales Publikum mit coolen, fesselnden und unterhaltsamen Inhalten zu beliefern", lobte Johnson in höchsten Tönen und Garcia ergänzte: "Seven Bucks und Studio71 teilen die gleiche Leidenschaft für innovative und originelle Inhalte. Der Launch des gemeinsamen Online-Video-Channels und die Zusammenarbeit mit Studio71 stärken nun unsere Möglichkeiten, die Fans über alle Plattformen hinweg mit großartigen Entertainmentangeboten zu erreichen."

Tatsächlich ist die Partnerschaft durchaus erfolgversprechend, schließlich zählt Dwayne Johnson schon jetzt über 100 Millionen Follower auf seinen unterschiedlichen digitalen Kanälen. Künftig will er seine eigenen Videos präsentieren, aber auch Projekte mit anderen Creators, die seine Vorstellungen von Entertainment teilen, wie es heißt. Geplant sind nach Angaben von ProSiebenSat.1 auch "action-geladene Web-Serien".