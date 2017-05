Panne bei Comedy Central: Wo war die Daily Show?

© Comedy Central/Peter Yang

Über mehrere Wochen hinweg hat Comedy Central den deutschen Fans keine neuen Folgen der "Daily Show" gezeigt. Die Rede ist von einem Problem mit dem Export - tatsächlich aber reagierte man auf DWDL.de-Nachfrage reichlich überrascht.



04.10.2016 - 17:49 Uhr von Alexander Krei 04.10.2016 - 17:49 Uhr

Seit einem Jahr schmückt sich Comedy Central nun schon damit, die amerikanische "Daily Show" mit Trevor Noah im Internet zu zeigen. Schon wenige Stunden nach der Ausstrahlung soll es die aktuelle Ausgabe auf die deutsche Website des Spartensenders schaffen - zumindest in der Theorie. In der Praxis war die Nachrichten-Comedy in den vergangenen Wochen jedenfalls nicht zu sehen.

Obwohl der Sender auf seiner Startseite sogar ganz groß Noahs Jahrestag feierte, fehlte seit dem Ende der Sommerpause jede Spur von der "Daily Show", was für zahlreiche verärgerte Kommentare in den sozialen Netzwerken sorgte. Bis zu verantwortlichen Stellen von Comedy Central drangen diese aber offensichtlich nicht durch. Vom Medienmagazin DWDL.de auf das Fehlen der "Daily Show" angesprochen, reagierte man in der vergangenen Woche entsprechend überrascht.

"Es scheint gerade ein Problem mit dem Export der Folgen für die Website zu geben. Die Kollegen arbeiten schon daran", erklärte eine Sprecherin des Comedy-Central-Betreibers Viacom gegenüber DWDL.de. Angesichts der wochenlangen - und bei Comedy Central erstaunlicherweise vermutlich unbemerkten - Sendepause wirken die Worte "gerade" und "schon" jedoch reichlich kurios.

Immerhin gibt es inzwischen zumindest gute Nachrichten für die enttäuschten Fans der "Daily Show" mit Trevor Noah: Seit Dienstagnachmittag ist die Sendung auf der Internetseite von Comedy Central wieder abrufbar. Bleibt zu hoffen, dass man bei Comedy Central in Zukunft einen genaueren Blick auf die eigene Website werfen wird.

