RTL Group verkauft ihre neue Firmenzentrale

Die neu gebaute Firmenzentrale der RTL Group in Luxemburg, bekannt als "RTL City", wird sich bald nicht mehr im Besitz des Unternehmens befinden. Den Veräußerungsgewinn in Höhe von 60 Millionen Euro wolle man lieber anderweitig investieren.

Wie aus dem in dieser Woche veröffentlichten Bertelsmann-Geschäftsbericht hervorgeht, beabsichtigt die RTL Group ihre gerade neu gebaute Firmenzentrale, nder sowohl die Hauptverwaltung als auch andere Geschäftsbereiche untergebracht sind, zu verkaufen. Schon im Oktober 2016 war demnach eine Vereinbarung zum Verkauf der Media Properties Sàrl, in der die neuen Gebäude gehalten werden, geschlossen worden. Zuerst berichtete Meedia über diesen Sachverhalt.

Die RTL Group setzt auf das häufig vorexerzierte "Sale-Lease-Back"-Modell, mietet also die verkauften Gebäude direkt wieder langfristig zurück. Dadurch fließen der RTL Group unmittelbar erhebliche Geldmittel zu: Der Verkauf soll voraussichtlich im Lauf des zweiten Quartals 2017 abgeschlossen werden und 154 Millionen Euro erlösen. Dies führe zu einem Veräußerungsgewinn in Höhe von voraussichtlich 60 Millionen Euro. Dieses Geld wolle man lieber in zukunftsträchtige Geschäfte statt in Gebäude investieren, heißt es zur Begründung.