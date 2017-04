Bichlmeir neuer Distributions-Leiter bei Discovery

© Discovery Networks Deutschland

Personalie bei Discovery Networks Deutschland: Thomas Bichlmeir arbeitet seit April beim Unternehmen und verantwortet als Director Distribution & Commercial Strategy einen großen Bereich des Medienkonzerns.

Thomas Bichlmeir leitet ab sofort das Distributions-Team von Discovery Networks Deutschland und verantwortet zudem das Thema Commercial Strategy. Er ist bereits seit Anfang des Monats an Bord, das hat das Münchner Medienunternehmen nun in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. In seiner neuen Position berichtet er direkt an Alberto Horta, VP Distribution & Commercial Strategy. Vor seinen Wechsel zu Discovery gründete Bichlmeir einige eigene Unternehmen und war unter anderem für die Kirch Gruppe tätig.

Zuletzt arbeitete Bichlmeir für M-net Telekommunikation, wo er die TV-Produkte verantwortete. Alberto Horta sagt zum Zuwachs: "Nicht nur die ausgewiesene Expertise von Thomas im Bereich Digital und New Services ist ein Gewinn für Discovery, auch seine umfangreichen Erfahrungen im Telekommunikations- und TV-Bereich machten ihn für uns zum Wunschkandidaten. Besonders der Ausbau unseres Geschäfts in den Bereichen Free TV, Pay TV und Direct to Consumer wird unter seiner Führung zügig vorangetrieben werden. Ich wünsche ihm einen guten Start und viel Erfolg bei seinen spannenden Aufgaben."