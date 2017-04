Funk-Serie "Alles Liebe, Annette" geht weiter

© MDR/BasteiMedia/Steffen Junghans

Die von Bastei Media für Funk produzierte Youtube-Serie "Alles Liebe, Annette" geht weiter, das haben die beteiligten Unternehmen nun angekündigt. 50 neue Folgen umfasst die zweite Staffel, wie gehabt gibt es drei neue Folgen pro Woche.

100 Folgen der ersten Staffel der Youtube-Serie "Alles Liebe, Annette" sind seit Anfang Dezember nun schon zu sehen gewesen. Pro Woche werden drei neue Episoden auf Youtube und in der Funk-App freigeschaltet. Nun haben die Macher angekündigt, dass es in Staffel zwei mit insgesamt 50 neuen Folgen weitergehen wird. Die erste neue Folge der zweiten Staffel geht bereits am kommenden Donnerstag, den 6. April, online und schließt direkt an Staffel eins an.

Der Youtube-Kanal der Serie kommt mittlerweile auf rund 17.000 Abonnenten und 1,3 Millionen Videoviews. Das ist kein bombastisch großer Erfolg, aber immerhin sehr solide. Die Serie handelt von der jungen talentierten Vloggerin Annette (Barbara Prakopenka), die sich auf ihrem Weg als Autorin von Lyrik, Geschichten und Songtexten nicht unterkriegen lässt. Abgelehnt von der Uni, startet sie kurzerhand einen Vlog. Natürlich ist aller Anfang schwer und so kann die Community bei Youtube mitverfolgen, wie Annette ironisch-authentisch, schlagfertig und emotional ihrer Kreativität freien Lauf lässt, Texte und Gefühle teilt und natürlich über die beiden Männer in ihrem Leben spricht. Eine Folge ist rund fünf Minuten lang.