"Magnum" ersetzt bei RTLplus den "TV-Roman"

Weil die Filme unter dem Label "Der große TV-Roman" bislang am Samstag kein großer Quotenbringer für RTLplus sind, setzt der Sender ab Mai auf eine neue Programmierung. Fortan gibt es immer vier Folgen am Stück von "Magnum" zu sehen.

Erst seit dem vergangenen Dezember zeigt RTLplus am Samstagabend zwei Spielfilme nacheinander. Unter dem Label "Der große TV-Roman" will man mit einem Retro-Gefühl bei den Zuschauern punkten. Bislang hat das aber überhaupt nicht funktioniert, die Reichweiten und Marktanteile der alten Filme sind meist sehr schlecht. Erst am vergangenen Samstag kamen die Streifen "Frucht der Gewalt" und "Der Kuss des Killers" nur auf 70.000 und 60.000 Zuschauer. Der zweite Film kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf nicht-messbare Quoten - 0,0 Prozent.

Nun reagiert der Sender auf die anhaltend schlechten Werte und schraubt am Line-Up: Ab dem 6. Mai setzt RTLplus samstags zur besten Sendezeit auf die Kult-Serie "Magnum". Gleich vier Folgen am Stück will der Sender fortan immer zeigen. Los geht’s mit der ersten Folge der ersten Staffel, insgesamt kommt "Magnum" auf acht Staffeln mit insgesamt 162 Folgen. RTLplus zeigt erwartungsgemäß die Folgen, die in den 90er Jahren auch schon einmal bei RTL liefen und teilweise anders geschnitten und synchronisiert wurden als jene Versionen, die im Ersten zu sehen waren.