RTL gibt Gottschalk und Jauch neuen Sendeplatz

© RTL/Stefan Gregorowius

Im Mai schickt RTL "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle" zum ersten Mal in diesem Jahr wieder auf Sendung - die Show wechselt aber zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Sendeplatz. Gottschalk wird damit langsam am Sonntag heimisch.

Nach einer etwa fünfmonatigen Pause schickt RTL im Mai "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle" wieder auf Sendung. Nachdem das Format zuletzt am Freitagabend zu sehen war, versucht RTL am 21. Mai aber erstmals sonntags um 20:15 Uhr sein Glück. RTL hatte angekündigt, es sonntags in Konkurrenz zum übermächtigen "Tatort" häufiger mit Show-Formaten versuchen zu wollen, war mit "It takes 2" Anfang des Jahres aber gnadenlos gescheitert.

Thomas Gottschalk wird damit übrigens langsam zum "Tatort"-Dauergegner: In knapp zwei Wochen geht bei Sat.1 sonntags das von ihm moderierte "Little Big Stars" an den Start und eine Woche nach "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle" versuchen sich RTL und Spiegel TV zum zweiten Mal an "Mensch Gottschalk - Das bewegt Deutschland", das im vergangenen Jahr allerdings nur maue Quoten erzielen konnte.

"Die 2" hatte kurz vor Weihnachten ebenfalls mit Quotenproblemen zu kämpfen und erreichte mit der letzten Folge nur knapp elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, normalerweise war die Show aber immer für ordentliche Quoten gut - auch wenn von den fast sieben Millionen Zuschauern, die einst die erste Sendung verfolgt hatten, im Schnitt im vergangenen Jahr nur noch die Hälfte übrig waren.

Zuschauer-Trend: Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen Alle