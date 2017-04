Realityshow "Love Island" kommt nach Deutschland

© RTL II

Die Kuppel-Reality "Love Island", die in England bereits seit einigen Jahren wieder zu sehen ist, schafft den Sprung nach Deutschland. RTL II hat die Rechte erworben und will das auf eine tägliche Ausstrahlung angelegte Format im Herbst zeigen.

RTL II hat sich die Rechte an der Datingshow "Love Island" gesichert, die in gewisser Weise das Thema Kuppeln mit "Big Brother" verbindet. Die Produktion übernimmt ITV Studios Germany. Das Konzept sieht vor, dass mehrere Singles in eine Villa auf einer paradiesischen Insel ziehen - in der Hoffnung, dort die große Liebe zu finden. Wer keinen Partner findet, läuft Gefahr, die Insel verlassen zu müssen. Im Finale küren die Zuschauer schließlich das Traumpaar, das die Chance auf einen Gewinn hat.

Besonders interessant ist die Sendung auch deshalb, weil sie anders als viele andere Kuppelshows nicht für eine wöchentliche Ausstrahlung konzipiert ist. In ihrem Ursprungsland Großbritannien läuft "Love Island", das vor zwei Jahren nach einer längeren Pause wiederbelebt wurde, über mehrere Wochen hinweg täglich. In welcher Dosierung RTL II seinem Publikum das Format zeigen wird, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass die dreiwöchigen Dreharbeiten und die Ausstrahlung für den Herbst geplant sind.

"'Love Island' ist Reality pur", sagt Thomas Zwiessler, Bereichsleiter Programm bei RTL II, über den Neustart und verspricht schon mal Affären, Trennungen, Flirts, Intrigen, Tränen und Trost. "Genau die richtige Mischung für unser junges Publikum. ITV Studios hat das Format bereits in England zu einem großen Erfolg gemacht, daher freuen wir uns sehr, sie als Produktionspartner gewonnen zu haben."

Christiane Ruff, Geschäftsführerin von ITV Studios Germany: "Wir freuen uns, dass wir mit RTL II den idealen Partner für dieses tolle Format gefunden haben und werden alles dafür tun, 'Love Island' auch in Deutschland zu einem Erfolg zu machen."