n-tv verschiebt Türkei-Thementag nach hinten

© n-tv

Eigentlich hatte der Nachrichtensender n-tv für diesen Mittwoch einen Thementag zur Türkei angekündigt, dazu wird es nun aber doch nicht kommen. Aufgrund des Anschlags auf den BVB-Bus am Dienstagabend wird der Thementag auf Donnerstag verschoben.

Am kommenden Sonntag findet in der Türkei ein Referendum statt, bei dem die Menschen darüber entscheiden können, in welche Richtung das Land in Zukunft steuert. Präsident Erdogan würde gerne ein Präsidialsystem einführen. Angesichts dessen hatte der Nachrichtensender n-tv für diesen Mittwoch eigentlich einen Türkei-Thementag angekündigt. Schließlich leben auch in Deutschland viele Türken, die abstimmungsberechtigt sind. Doch an diesem Mittwoch wird das Referendum im Programm von n-tv nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Wie der Sender nun nämlich mitgeteilt hat, werde der Thementag verschoben. Nun soll es am Donnerstag um das Referendum und mögliche Auswirkungen gehen. Grund für die Verschiebung ist der Anschlag auf den Bus von Borussia Dortmund, bei dem am Dienstag ein BVB-Spieler sowie ein Polizist verletzt wurden. Das Champions-League-Spiel zwischen Dortmund und Monaco wurde daraufhin abgesagt. Auch am Mittwoch will sich n-tv daher intensiv dem Thema widmen: Noch bis 15 Uhr informiert der Sender mit halbstündigen News über die neuesten Erkenntnisse aus Dortmund. Darüber hinaus sind um 17:30, 18 und 23 Uhr Specials unter dem Titel "Angriff auf den Fußball" geplant.