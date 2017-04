Zweite Chance für ehemalige "Let's dance"-Kandidaten

© RTL/Frank Fastner

Von dieser Woche an zeigt RTL im Anschluss an "Let's dance" Spezial-Ausgaben von "Exclusiv". Darin will der Sender ehemaligen Kandidaten der Show eine zweite Chance geben. Am Ende wird die kritische Jury eine neue Wertung abgeben.

Weil sich das Teilnehmerfeld von "Let's dance" allmählich lichtet, wird RTL seine Tanzshow von dieser Woche an auf drei Stunden Sendezeit begrenzen. Damit dem Sender möglichst wenige Zuschauer abhanden kommen, schiebt man ab 23:15 Uhr jedoch kurzerhand ein "Exclusiv Spezial" mit Frauke Ludowig hinterher (DWDL.de berichtete). Darin sollen bekanntlich auch ehemalige Kandidaten von "Let's dance" beweisen, dass sie doch nicht so schlecht sind wie es einst wirkte.

Neben "Punkt 12"-Moderatorin, die sich an ihre "Hip-Hop-Schande" erinnern wird, sind außerdem Sarah Lombardi, Jenny Elvers-Elbertzhagen, Bernhard Brink, Balian Buschbaum, Milos Vucovic und Tetje Mierendorf mit dabei, wie RTL jetzt bestätigte. Sie alle erhalten in den sieben "Exclusiv Spezial"-Ausgaben eine "zweite Chance" und produzieren hierfür ein professionelles Tanzvideo, für das sie noch einmal ins Training einsteigen. Dabei werden sie jenen Tanz einstudieren, wegen dem sie einst aus der Show geflogen sind.

"Da bin ich echt gespannt, wie die zweite Wertung der Jury ausfällt", sagt Frauke Ludowig, die sich jeweils freitags direkt aus dem Studio von "Let's dance" melden wird. "Ich freue mich sehr auf die besondere Atmosphäre, die wir für unsere Zuschauer einfangen können. Denn schließlich senden wir live und direkt im Anschluss an 'Let’s dance' direkt vom Showparkett. Da sind die Emotionen und Eindrücke noch ganz frisch. Genau diese Stimmung wollen wir mit den aktuellen Kandidaten, der Jury und natürlich unseren Talkgästen auch transportieren."