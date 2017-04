Springer hat sich an Fahrdienst-App Uber beteiligt

© Axel Springer Verlag

Die Axel Springer SE hat eine Beteiligung am Fahrdienst-Vermittler Uber erworben, wie t3n.de berichtet. Es handle sich aber nicht um ein strategisches Investment, sondern lediglich um eine Finanzbeteiligung "im Minimalbereich"

Wie Springer und Uber gegenüber dem Magazin t3n.de bestätigen, hat der Medienkonzern Anteile an Uber erworben. Wie hoch das Investment genau ausfiel, ist unbekannt, es handelt sich laut Springer aber um ein "Investment im Minimalbereich ähnlich wie bei Airbnb", an dem Springer schon seit 2012 Anteile hält. Ein Aufstocken der Beteiligung sei ebenfalls nicht geplant. Es handle sich lediglich um eine Finanzbeteiligung, keine strategische Investition.

Während man sich bei Springer also zurückhaltend gibt, zeigt man sich bei Uber gegenüber t3n.de hocherfreut: "Uber bekennt sich langfristig zu Europa und zur Vision, europäische Städte und Straßen sicherer, sauberer und zugänglicher zu machen. Das Investment des digitalen Verlagshauses Axel Springer ist ein weiteres Beispiel für ein führendes deutsches Unternehmen, das diese Vision teilt", zitiert t3n.de einen Sprecher des Unternehmens.

Wann Springer die Anteile erworben hat, ist nicht bekannt. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Kai Diekmann, langjähriger Chefredakteur und zuletzt Herausgeber von Springers "Bild", als politischer Berater für Uber tätig wird. Uber hat in Europa einen schweren Stand. Insbesondere die ursprüngliche Idee, normale Autofahrer zu Chauffeuren für andere zu machen (UberPop), wurde unter anderem in Deutschland verboten. Uber vermittelt in Europa daher nur noch Fahrten mit professionellen Fahrern mit Personenbeförderungsschein.