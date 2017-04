RTL Passion zeigt Amazon-Serie noch vor Amazon

© RTL Passion

In den USA ist die von den Amazon Studios koproduzierte Serie "The Collection" schon seit Herbst für Amazon-Kunden abrufbar, hierzulande feiert sie ihre Premiere nun hingegen im klassischen Pay-TV bei RTL Passion.

Die historische Dramaserie "The Collection", an deren Produktion neben den Amazon Studios auch noch die BBC-Worldwide-Tochter Lookout Point und France Télévisions beteiligt waren, feiert ihre Deutschlandpremiere nicht etwa bei Amazon Prime Video - wo sie in den USA schon seit Herbst verfügbar ist - sondern beim Pay-TV-Sender RTL Passion. Dort werden die acht Folgen ab dem 12. Juni immer montags um 20:15 Uhr zu sehen sein.

Die Serie erzählt die Geschichte von dem Aufstieg des Modehauses der Familie Sabine, welche die kriegsgeplagte Stadt Paris wieder zur Modehauptstadt der Welt verwandeln will. Geführt wird das Familienunternehmen vom geschäftstüchtigen Paul Sabine (Richard Coyle). Doch das wahre Genie hinter dem Label ist sein jüngerer Bruder Claude (Tom Riley), der aufgrund seiner Homosexualität jedoch nicht ins Rampenlicht treten darf. Als Jules Trouvier (James Cosmo), einer der reichsten Männer von Paris, sich dazu entschließt, in das kleine Modehaus zu investieren, steht den Sabines plötzlich eine goldene Zukunft bevor. Allerdings scheinen die Geister der Vergangenheit die Familie schnell einzuholen, als ein Fremder im Begriff ist, die Verbindung der Familie Sabine mit den Nationalsozialisten aufzudecken. Doch um das Unternehmen zu retten, gehen Paul und Mutter Yvette (Frances de la Tour) über Leichen und so fängt die glamouröse Fassade des Modehauses langsam an zu bröckeln.