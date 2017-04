Geldstrafe wegen Beleidigung von Dunja Hayali

© ZDF/Marcus Höhn

Ein Rentner aus Waging am See, der auf Facebook gegen Flüchtlinge gehetzt und ZDF-Moderatorin Dunja Hayali beleidigt hatte, wurde von einem Gericht nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.200 Euro verurteilt.

Auch auf Facebook muss man sich nicht alles gefallen lassen: Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali, die in sozialen Medien immer wieder heftigen Anfeindungen ausgesetzt ist, hat Strafantrag gegen einen 65-jährigen Rentner aus Waging am See gestellt, der sie online als "dreckige Systemnutte" beschimpft und zudem gegen Flüchtlinge gehetzt wurde. Nun wurde er vom Amtsgericht Traunstein verurteilt, wie der BR berichtet.

Da der Rentner Flüchtlinge pauschal als "Invasoren" und "rapefugees" bezeichnet und ihnen das Menschsein abgesprochen habe, sei neben der Beleidigung Hayalis auch der Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Die Strafe liegt bei 2.200 Euro. Als strafmildernd ist dem Bericht zufolge dabei berücksichtigt worden, dass sich der Mann in der Verhandlung "vernünftig" präsentiert habe. Er kündigte an, sich auch weiter gegen die angebliche "Schlechterstellung von Deutschen gegenüber Flüchtlingen" in sozialen Netzwerken wehren zu wollen, werde aber künftig auf Beleidigungen verzichten.