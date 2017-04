NDR dreht neue Folgen seiner Comedy "Jennifer"

© NDR/Marion von der Mehden

Zum Jahresende wird das NDR Fernsehen drei neue Folgen von "Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres" ausstrahlen. Die Dreharbeiten dazu haben am Donnerstag begonnen. In den neuen Folgen wird Klaas Heufer-Umlauf als Ingo den Friseursalon übernehmen.

Zur vorletzten Weihnacht empfand die Hilfsfriseurin Jennifer im NDR Fernsehen erstmals "Sehnsucht nach was Besseres". In diesen Tagen haben nun die Dreharbeiten zu einer Fortsetzung der Produktion gefunden. Unter anderem in Neu-Wulmstorf und Hamburg haben die Dreharbeiten zu drei neuen Folgen "Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres" gefunden, in den kommenden Wochen soll außerdem noch in Buxtehude und Tangstedt gedreht werden. Wie schon bei der ersten Staffel stammt das Drehbuch von den Autoren Andreas Altenburg und Harald Wehmeier, welche für NDR2 in der Vergangenheit lange Jahre die Radiocomedy "Frühstück bei Stefanie" verantworteten.

In den neuen Folgen bekommt Jennifer es mit einem neuen Chef zu tun. Der heißt Ingo und übernimmt den Laden vom von Olli Dittrich gespielten Ingo, der sich den Haarsalon offenbar nicht ganz recht mäßig unter den Nagel gerissen hatte. Ingo dagegen zieht es als verglühtes One-Hit-Wonder in die Hamburger Vorstadt zurück. Als Darsteller konnte der NDR Klaas Heufer-Umlauf gewinnen, der vor seiner Fernsehkarriere im wahren Leben tatsächlich eine Ausbildung zum Friseur machte. Jennifer wird erneut von Katrin Ingendoh verkörpert und betrachtet sich selbst in den neuen Folgen schon als Managerin ihres neuen Vorgesetzten. Gemeinsam mit Melli, gespielt von Laura Lo Zito, träumt sie vom ganz großen Glamour. Getratscht wird unter anderem darüber in Oma Margrets Imbiss "Futterluke".

"Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres" unterhielt nach NDR_Angaben mit den ersten drei Folgen vor gut anderthalb Jahren durchschnittlich 590.000 Zuschauer und erreichte im Sendegebiet einen Marktanteil von acht Prozent. Angekündigt sind die drei neuen Folgen für das Jahresende – gut denkbar also, dass das NDR Fernsehen "Jennifer" wieder an Weihnachten sendet. Produziert werden die neuen Folgen von der Eichholz Film GmbH, ausführender Produzent ist Raoul Reinert. Die Redaktion haben Christoph Pellander und Diana Schulte-Kellinghaus. Vor der Kamera werden außerdem Annika Martens, Ulrich Bähnk, Wilfried Dziallas, Angelika Thomas und Brigitte Janner Rollen übernehmen.