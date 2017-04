Eurosport setzt weiter auf Boris Becker als Experten

© Eurosport

Bei den Australian Open machte Boris Becker zu Jahresbeginn eine gute Figur als Experte bei Eurosport. Weil seine Auftritte gut ankamen, sind nun weitere Einsätze geplant: Ab Ende Mai ist er zunächst bei den French Open mit dabei.

Zu Jahresbeginn war Boris Becker erstmals als Tennis-Experte für Eurosport bei den Australian Open im Einsatz (DWDL.de berichtete). Wie der Sender jetzt bestätigte, wurde die Zusammenarbeit jetzt für weitere Turniere verlängert: Demnach wird Becker in seinem Format "Matchball Becker" sowohl bei den French Open als auch bei den US Open als Eurosport-Experte fungieren. Bei wichtigen Partien soll er darüber hinaus erneut als Co-Kommentator fungieren.

"Bei den Australian Open hat Boris Becker als TV-Experte die Tennisfans mit seiner charmanten Art, mit Witz und mit kompetenten Analysen sofort mitgerissen – die Resonanz unserer Zuschauer war überwältigend", so Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland. "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit nun weiter ausbauen können. Beckers Analysen sind ein Gewinn für alle Tennisfans. Und auch dank seiner TV-Rückkehr hat die Begeisterung für den Tennissport in Deutschland wieder zugenommen."

Becker selbst sagt zur weiteren Zusammenarbeit: "Es hat mich sehr gefreut, dass meine Expertise als Tennis-Experte bei Eurosport während der Australian Open so gut angekommen ist. In der Rolle als TV-Experte habe ich mich sehr wohl gefühlt und konnte einiges einbringen. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass wir das Engagement nun ausweiten und ich auch bei den French Open und US Open für Eurosport im Einsatz sein kann."