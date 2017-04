RTL II macht neue Marketing-Kampagne für "BTN"

© RTL II

Von einstigen Quoten-Höhen ist "Berlin - Tag & Nacht" inzwischen ein ganzes Stück entfernt. Frischen Wind soll seit Kurzem eine neue Optik bringen - und passend dazu startet RTL II jetzt auch eine Marketing-Kampagne für seine Soap.

Zwei Wochen nachdem RTL II "Berlin - Tag & Nacht" einen neuen Anstrich verpasst hat, startet der Sender jetzt eine Marketing-Kampagne zu seiner Vorabend-Soap. Im Mittelpunkt stehen im Polaroid-Stil gehaltene Motive im Glamour-Look, die die WG-Bewohner der Serie in den Fokus rütcken und das typische Flair der Hauptstadt widerspiegeln sollen.

In sieben deutschen Städten setzt der Sender im Bereich Out-of-Home auf Info-Screens sowie Edgar Cards im trendigen Berlin-Style, die in der Gastronomie und an Schulen eine möglichst passgenaue Zielgruppenansprache schaffen sollen. Hinzu kommen Print-Anzeigen mit fünf verschiedenen Motiven, die in Titeln wie "Bravo", "Mädchen" oder "Joy" erscheinen. Außerdem gibt es Online-Werbebanner auf "Bild.de" oder "erdbeerlounge.de" sowie Werbetrenner und eine redaktionelle Integration bei Radio Energy.

Im Social-Media-Bereich will RTL II unterdessen mit Instagram Story Ads und Page Like Ads bei Facebook für Aufmerksamkeit sorgen. Aber auch auf den Kanälen der Serie wird die Kampagne platziert. "Die WG-Bewohner sind glamourös inszeniert, Trailer und Werbetrenner lehnen sich an den Stil von Musikvideos an", so Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation bei RTL II, über die Kampagne.