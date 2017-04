Felix von Poser neuer Chef bei Amalia Film

© DWDL © Amalia Film/Michael Kranz

Die in Bayern ansässige Produktionsfirma Amalia Film erhält einen neuen Geschäftsführer: Felix von Poser leitet das Unternehmen ab sofort. Er übernimmt den Job von Gründer Cornel Schäfer, der dem Unternehmen auch weiterhin verbunden bleibt.

Große Veränderung beim noch recht jungen Produktionsunternehmen Amalia Film: Gründer Cornel Schäfer gibt die Geschäftsführung ab, er hatte Amalia Film 2009 gegründet. Felix von Poser übernimmt den Chefposten mit sofortiger Wirkung und wird das Unternehmen leiten. Darüber hinaus hat er sich auch an der Firma beteiligt, an der auch die Studio-Hamburg-Produktion-Gruppe Anteile hält. Cornel Schäfer wird künftig von NRW aus als Produzent arbeiten und dem Unternehmen in dieser Funktion auch weiterhin verbunden bleiben. Die Produzentin Kathrin Geyh bleibt bei Amalia Film auch weiterhin an Bord.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Felix von Poser einen jungen, kreativen und dynamischen Geschäftsführer als meinen Nachfolger gewinnen konnten, der die Amalia Film von München aus fortführen und kontinuierlich weiterentwickeln wird. Ich kenne Felix bereits seit gemeinsamen Studienzeiten und weiß die Amalia Film, ihre Mitarbeiter und Partner bei Felix in allerbesten und verlässlichen Händen", sagt der Gründer des Unternehmens, Cornel Schäfer. von Poser selbst machte sich nach seinem Studium der Medienwirtschaft 2013 mit der Sparkling Pictures selbständig und produzierte in den darauffolgenden Jahren das in Afghanistan spielende Bundeswehr-Drama "Nabilah" (Kurzfilm), den englischsprachigen Psychothriller "Replace", der momentan international verwertet wird, und den Abenteuerspielfilm "König Laurin".

"Als aufstrebendes Produktionsunternehmen hat sich die Amalia Film in den letzten Jahren immer mehr einen Namen gemacht hat. Umso glücklicher bin ich, dass wir mit Felix von Poser wieder einen jungen Produzenten als Geschäftsführer gefunden haben, der langfristig als Partner für die Weiterentwicklung des Unternehmens an der Spitze stehen wird", erklärt Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio-Hamburg-Produktion-Gruppe. Amalia Film produziert Fernseh- und Kinofilme wie etwa "Schlussmacher" von und mit Matthias Schweighöfer.