Sky übernimmt Schweizer Streaming-Plattform

Der Schweizer Streamingdienst HollyStar ist fortan Teil von Sky Deutschland. Der Pay-TV-Konzern hat jetzt 100 Prozent des Unternehmens erworben und will damit seine Präsenz im südlichen Nachbarland gezielt ausbauen.

Sky Deutschland schielt in die Schweiz und hat 100 Prozent an Homedia erworben. Das Unternehmen mit Sitz in Neuchatel betreibt nach Angaben des Bezahlsenders unter der Marke HollyStar die größte unabhängige Schweizer OTT-Plattform und bietet seinen Kunden verschiedene Streamingdienste via Web, Smart-TV, mobil sowie über diverse Kooperationen an. Insgesamt umfasst das Angebot derzeit mehr als 10.000 Film- und Serientitel.

"Mit der Übernahme von Homedia bauen wir gezielt unsere Präsenz in der Schweiz aus, werden mit der Expertise dieses starken Players zusätzlich attraktive Potenziale in einem sehr vielversprechenden Markt ausschöpfen und so ein weiteres Wachstumskapitel im deutschsprachigen Markt aufschlagen", zeigte sich Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution bei Sky Deutschland, überzeugt.

HollyStar-CEO Eric Grignon bezeichnete es als "hervorragende Nachricht", nun Teil von Sky Deutschland zu sein. "HollyStar wird vom hochklassigen Rechteportfolio, der Kompetenz und Innovationskraft von Sky maßgeblich profitieren. Unsere starke lokale Präsenz eröffnet uns im Verbund des führenden europäischen Entertainmentkonzerns nun ganz neue Möglichkeiten."