ZDF mit neuen Studioleitern in Mainz und Schwerin

Personalrochade beim ZDF: Bernd Mosebach wechselt nach sieben Jahren als Leiter des ZDF-Landesstudios Rheinland-Pfalz nach Mecklenburg-Vorpommern. Er folgt auf Sylvia Bleßmann, seine Nachfolgerin in Mainz steht schon fest.