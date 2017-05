Drei Neue für die Jury von "Curvy Supermodel"

© RTL II

Aus der Jury der ersten Staffel des RTL-II-Castings "Curvy Supermodel" bleibt nur Angelina Kirsch an Bord, Harald Glööckler und Motsi Mabuse sind nicht mehr dabei. Dafür holt RTL II unter anderem einen "Topmodel"-erprobten Juroren an Bord.

Dass Harald Glööckler nicht mehr Teil der Jury der zweiten Staffel von "Curvy Supermodel" sein wird, sondern stattdessen für ein eigenes Format für RTL II vor der Kamera steht, war bereits bekannt. Neben ihm ist auch Motsi Mabuse in der zweiten Runde nicht mehr mit an Bord. Übrig bleibt nur Angelina Kirsch, die selbst als sogenanntens Plus-Size-Model tätig ist und die Gewinnerin der ersten Staffel, Céline Denefleh, auch tatkräftig beim Start in den Job unterstützt hat. Als Ersatz für Glööckler und Mabuse hat RTL II nun gleich drei neue Juroren präsentiert.

Neu dabei sind das Model Jana Ina Zarrella, der Choreograf Carlo Castro sowie der Modelagent Peyman Amin. Lezterer bringt schon viel Erfahrung in Sachen Modelcasting im Fernsehen mit sich: Bei den ersten vier Staffeln gehörte er zur Jury von "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben. "Mittlerweile sucht und bucht jeder große Modekunde Curvy Models und in Zukunft wird sich dieser Trend weiter fortsetzen“, sagt Peyman Amin. "Die Suche nach dem ‚Curvy Supermodel‘ ist für mich eine neue, spannende Herausforderung. Von den Kandidatinnen erwarte ich mutigen Einsatz, aber auch viel Spaß bei den Aufgaben, die wir ihnen stellen."

Jana Ina Zarrella, die inzwischen hauptsächlich als TV-Moderatorin und Testimonial für Beauty-, Mode- und Lifestylemarken tätig ist, wurde in ihrer Heimat Brasilien schon mit 14 als Model entdeckt. Sie sagt: "Egal ob Konfektionsgröße 36 oder 48 – wir sind alle Models und machen letztendlich dieselbe Arbeit. Ich finde es toll, dass inzwischen unterschiedliche Figuren bei Models gefragt sind. Gerade als Mutter ist es mir wichtig, jungen Menschen zu vermitteln, dass Schönheit nicht von der Kleidergröße abhängt."

Carlo Castro choreografiert unterdessen schon zahlreiche Modenschauen für große Marken. Er fungiert bei "Curvy Supermodel" nicht nur als Juror, sondern auch als Laufsteg-Coach für die Kandidatinnen. "Big is beautiful! Ich möchte den Kandidatinnen Körperbewusstsein vermitteln und ihnen zeigen, wie sie ihre Kurven am besten vor der Kamera und auf dem Laufsteg einsetzen. Natürlich erwarte ich dabei jede Menge harte Arbeit von ihnen", kommentiert er seine Aufgabe.

"Curvy Supermodel" wird in diesem Jahr deutlich früher starten als im vergangenen Jahr: Ging es damals erst im Oktober los, so sind die neuen Folgen nun schon für den Juli angekündigt, werden also im Sommer laufen. Die erste Staffel begann für RTL II mit sehr guten Marktanteilen von 8 Prozent, die zweite Hälfte der Staffel fiel dann allerdings ins Mittelmaß. Produziert wird "Curvy Supermodel" von Tresor TV.