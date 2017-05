Mann verletzt Security-Mitarbeiter im ZDF-Hauptstadtstudio

© ZDF

Am Freitagnachmittag hat sich ein Vorfall im ZDF-Hauptstadtstudio ereignet: Ein aggressiver Mann wollte einen Redakteur sprechen und verletzte einen Security-Mitarbeiter. Nun wird gegen den Angreifer ermittelt.

Schrecksekunde für die Mitarbeiter im ZDF-Hauptstadtstudio: Laut der "Berliner Morgenpost" betrat ein 48-jähriger Mann am Freitag das Gebäude "Zollernhof", in dem sich auch die ZDF-Studios befinden. Bereits am Donnerstag hatte er demnach aggressiv verlangt, einen Redakteur zu sprechen und wurde abgewiesen. Am Freitag bedrohte er den Sicherheitsdienst mit einem Messer und hat einen Security-Mitarbeiter damit leicht am Kinn verletzt. ZDF-Mitarbeiter haben das inzwischen bestätigt.

Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, konnte der Mitarbeiter den Angreifer mit Feuerlöschpulver aufhalten. Gemeinsam mit Kollegen wurde der Mann schließlich überwältigt und an die Polizei übergeben. Dort ergab eine Überprüfung, dass gegen den 48-Jährigen ein Haftbefehl aus Bayern wegen Betrugs vorliegt. Nun wird gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Warum der Angreifer mit einem ZDF-Redakteur sprechen wollte, ist noch unklar.