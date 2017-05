RTL II blickt auf die Katzenberger-Hochzeit zurück

© RTL II

Am 4. Juni feierten Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis live bei RTL II ihre Hochzeit - und bescherten dem Sender traumhafte Quoten. Ein Jahr danach blicken die beiden nun nochmal auf diesen Tag zurück.

2,6 Millionen Zuschauer, über 15 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, zwischenzeitlich sogar Marktführer in der Zielgruppe am Samstagabend - das waren die beeindruckenden Zahlen, die die live im Fernsehen übertragene Hochzeit von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im vergangenen Sommer RTL II bescherte. Ein Erfolg, der sich mit dem ebenfalls live übertragenen Weihnachtsfest übrigens nicht mehr wiederholen ließ.

Also schwelgt man bei RTL II nun lieber in den Erinnerungen an die Hochzeit und hievt am Pfingstmontag um 19 Uhr nochmal eine einstündige Highlight-Sendung unter dem Titel "Daniela und Lucas - Der erste Hochzeitstag" ins Programm. Zu sehen geben soll es die besten Szenen aus dem vergangenen Jahr, die mit zeitlichem Abstand nun vom jetzigen Ehepaar kommentiert werden.