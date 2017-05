Das Erste produziert neue Quizshow für den Freitag

© SWR/Volker Oehl

Ende Juni werden 15 Folgen einer neuen Quizshow aufgezeichnet, die Das Erste später im Jahr am Freitagvorabend zeigen will. Moderiert wird "Flieg mit mir!", eine Art Reisequiz für Singles, von Guido Cantz.



15.05.2017 - 15:03 Uhr von Timo Niemeier 15.05.2017 - 15:03 Uhr

Derzeit zeigt Das Erste auf seinem Quiz-Sendeplatz am Freitag um 18:50 Uhr noch "Sag die Wahrheit" mich Michael Antwerpes. Nun hat der Sender Nachschub für diesen Slot angekündigt: Ende Juni entstehen insgesamt 15 Folgen der neuen Quizshow "Flieg mit mir!", in der Moderator Guido Cantz abenteuerlustige Singles in exotische Länder schickt und altes "Herzblatt"-Feeling wieder aufleben lassen will. Das Erste hat einen entsprechenden Bericht von "TV Wunschliste" gegenüber DWDL.de bestätigt. Produziert wird "Flieg mit mir!" von i&u TV.

In jeder Folge der neuen Sendung werden zwei Singles jeweils weiteren Singles vorgestellt, aus denen sie ihren Spielpartner wählen können. Im Mittelpunkt von "Flieg mit mir!" steht ein exotisches Reiseziel, beispielsweise Hawaii, Neuseeland oder Namibia. Während der Sendung lernen die beiden Paare viel über Menschen, Kultur und Gepflogenheiten ihres Reiseziels kennen und die Quizfragen liefern Fakten zum jeweiligen Land. Das Paar, das sich nach zwei Runden und einem Finale durchsetzt, darf direkt die Koffer packen und in den Urlaub fliegen.

